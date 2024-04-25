Руис назвал победителя боя Усик – Фьюри. Его прогноз назвали шокирующим

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис (35-2, 22 КО) выразил уверенность в том, что Александр Усик (21-0, 14 КО) имеет все шансы победить Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО). 34-летний мексиканец отметил, что у украинского боксера есть все, чтобы остановить Цыганского короля.

Об этом Руис заявил в интервью YouTube-каналу Boxing News. По мнению Разрушителя, как называют Энди, в пользу нашего соотечественника говорит богатая любительская карьера, за время которой он развил свои навыки. Он добавил, что Усик будет использовать свое превосходство в скорости.

"Я думаю, если Усик будет выбрасывать свои комбинации, быстро выходить на ближнюю дистанцию, придерживаться плана на поединок и не позволять Тайсону Фьюри боксировать с ним, используя свой джеб и дистанцию, то, думаю, он сможет добиться успеха", – сказал Руис. Портал Boxing Social назвал этот прогноз шокирующим.

Накануне появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Ранее в команде Фьюри выявили двух "кротов", а также стало известно, что на вечере бокса в Саудовской Аравии произойдет возвращение бывшего российского чемпиона. Британские букмекеры изменили котировки на поединок и перестали считать своего соотечественника фаворитом.

Перед этим Тайсон вспомнил о войне в Украине. В свою очередь, Александр рассказал, что будет делать, если британец откажется выходить на ринг 18 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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