'Присутствие украинцев': в команде Дюбуа приготовили подставу Усику в реванше

Промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела обладателя пояса Международной федерации бокса (IBF) в супертяжелом весе Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО), намерен провести серьезные обсуждения о правилах в реванше его клиента с Александром Усиком (23-0, 14 КО). В частности, глава компании Queensberry Promotions хочет четко зафиксировать, куда соперникам можно будет наносить удары.

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Об этом Уоррен заявил в комментарии журналистам в кулуарах пресс-конференции реванша Усик – Дюбуа, пишет Boxing Sсene. По словам представителя британца, он сделает все, чтобы избежать скандалов, как это было в первом бою боксеров в августе 2023 года, когда Даниель нанес удар ниже пояса.

"Это будет беседа с руководителями четырех санкционирующих органов. Будьте уверены, что она пройдет хорошо. В первом боя мы дрались на поле соперника, в Польше, где большое присутствие украинцев. К черту рефери! Даниель не наносил удар ниже пояса. Это была серия ударов не ниже пупка. Но это не имеет значение. Что было, то было. Этого не изменишь. Но Даниель сделал выводы", – сказал Уоррен.

Напомним, в августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Теперь украинец и британец проведут реванш 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией Александр совершил неожиданный поступок.

До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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