Принимала награды от диктатора: Гераскевич призвал к дисквалификации президента МОК

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич иронично предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) дисквалифицировать его президента Кирсти Ковентри. Наш соотечественник, который был отстранен от Игр-2026 в Милане за "шлем памяти" напомнил, что нынешняя глава МОК принимала награду и денежную премию в 2008 году от зимбабвийского диктатора Роберта Мугабе.

Об этом Гераскевич написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. 27-летний киевлянин откровенно простебал МОК, который связал его награждение Орденом свободы президентом Владимиром Зеленским с его позицией по "шлему памяти", назвав ее политической акцией.

"МОК прямо ссылается на факт вручения мне государственной награды от президента Украины Зеленского как на якобы политическую составляющую моего желания надеть "шлем памяти". Дисквалифицируют ли Кирсти Ковентри за политическое медальное выступление как спортсменки на Олимпийских играх, ведь ее за него наградил диктатор Мугабе?" – задался риторическим вопросом Гераскевич.

Отметим, что Ковентри представляла Зимбабве на Играх в Пекине-2008, где добыла четыре медали в плавании, в том числе "золото" на дистанции 200 метров на спине. На родине Мугамбе, который правил страной 30 лет и довел ее до глубокого экономического кризиса, лично поздравил Ковентри.

Напомним, Гераскевичу запретили выступить на Олимпиаде в шлеме с изображением жертв российской агрессии. Украинец оспорил свою дисквалификацию, но суд отклонил его протест.

Ранее в МОК цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Решение МОК по Гераскевичу раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек уличил комитет в трусости перед Россией.

Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК. Со своей стороны, Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

Как сообщал OBOZ.UA, Владислав Гераскевич отказался возвращаться на Олимпийские игры-2026 после того, как МОК восстановил его аккредитацию.

