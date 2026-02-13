'Шанса не дали. Не знаю, что сделать': биатлонист сборной Украины оценил результаты спринта на Олимпиаде-2026

Украинский биатлонист Виталий Мандзын, который показал лучший результат среди наших соотечественников в спринте на Олимпиаде-2026, признался, что ему было тяжело конкурировать с лидерами. При этом, по его словам, пока что он не понимает, как улучшить показатели на соревнованиях в Милане.

Об этом Мандзын заявил в интервью "Суспильному Спорт". Биатлонист из Тернополя подчеркнул, что во время спринта ему удалось достаточно неплохо идти по трассе, однако единственный промах на стрельбе стоя стоил ему борьбы за высокие места и в итоге он финишировал 24-м.

"Гонка выдалась довольно неплохой, но соперники были очень сильными: практически ни одного шанса не дали. Старался сделать все, что мог, показать лучший результат. Старался аккуратно работать на "стойке", но где-то один выстрел – не получилось закрыть мишень. Больше технический момент. Трасса была довольно в хорошем состоянии, лыжи тоже неплохо работали. Но пока не знаю, что надо сделать, чтобы можно было конкурировать за топ-6", – сказал Мандзын.

Победителем 10-километровой гонки стал француз Кантен Фийон-Майе, который опередил норвежцев Ветле-Сьястада Кристиансена и Стурлу Легрейда на 14 и 16 секунд соответственно.

