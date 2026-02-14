'Память – это не нарушение': Зеленский встретился с Гераскевичем и вручил орден Свободы. Фото и видео

Президент Владимир Зеленский встретился в Мюнхене с украинским скелетонистом, членом национальной олимпийской сборной команды Украины Владиславом Гераскевичем и его отцом, тренером сборной Украины по скелетону Михаилом Гераскевичем. Он вручил Владиславу орден Свободы.

Видео дня

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Глава государства поблагодарил Владислава Гераскевича за достойную позицию. Он отметил, что медали важны для Украины и для спортсмена, но главное – его личность.

"У Украины будут и чемпионы, и олимпийцы. Но главное, что есть у Украины, – украинцы. Те, для кого важна правда и память о спортсменах и спортсменках, которых убила Россия и которые больше никогда не смогут принять участие в спортивных соревнованиях из-за российской агрессии", – подчеркнул президент.

Владислав Гераскевич поблагодарил за огромную поддержку и отметил, что украинский народ в эти дни объединился против несправедливости.

"И, что самое важное, сейчас об этих спортсменах, которые изображены на этом шлеме, говорит действительно весь мир. И несмотря на свою гибель они сейчас привлекают внимание к Украине. Они объединяют вокруг Украины. И это на самом деле что-то очень особенное", – отметил украинский атлет.

На шлеме Владислава Гераскевича изображены портреты 22 украинских спортсменов и спортсменок, которых убила Россия. В нем атлет хотел выйти на старт соревнований по скелетону в знак уважения и памяти обо всех украинских спортсменах, которые больше никогда не смогут принять участие в спортивных соревнованиях из-за российской агрессии. Но за несколько часов до первого заезда Международный олимпийский комитет дисквалифицировал Гераскевича.

"Самое важное – мы не пытаемся нарушать какие-то правила и быть варварами. Мы будем продолжать все равно, несмотря на все будем продолжать бороться за свои права", – сказал скелетонист.

Михаил Гераскевич также рассказал о поддержке, которую этот поступок получил не только со стороны украинцев, но и от друзей Украины из других стран.

"Все, что вы сделали, – все правильно. И важно, как люди отреагировали. Спасибо вам за это", – подчеркнул президент.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский скелетонист Владислав Гераскевич иронично предложил Международному олимпийскому комитету (МОК) дисквалифицировать его президента Кирсти Ковентри. Наш соотечественник, которого отстранили от Игр-2026 в Милане из-за "шлема памяти", напомнил, что нынешняя руководительница МОК принимала награду и денежную премию 2008 года от зимбабвийского диктатора Роберта Мугабе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!