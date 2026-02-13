УкраїнськаУКР
"Россия празднует эту дисквалификацию": Гераскевич отказался возвращаться на Олимпиаду-2026

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич не намерен возвращаться в итальянскую Кортину, где проходят соревнования Игр-2026 в его виде спорта. 27-летний киевлянин подчеркнул, что после его дисквалификации с турнира за "шлем памяти", Международный олимпийский комитет (МОК) повел себя неадекватно.

Об этом Гераскевич заявил в интервью "Суспильне Спорт" после заседания Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу о протесте на отстранение от Игр. Наш соотечественник также подчеркнул, что своими действиями МОК подыгрывает российской агрессии, жертв которой он нанес на свой головной убор.

"Они выбросили мою олимпийскую мечту, потом забрали у меня аккредитацию, а потом отдали. Для меня – это кража. Я не рад этому. Я не намерен возвращаться в Кортину. Меня несправедливо отстранили. Я считаю, что это действие МОК помогает пропаганде России. Россия празднует эту дисквалификацию, я верю, что с некоторых точек зрения, что Россия будет возвращаться к Олимпиаде и МОК очень давит на украинцев. Я считаю, что МОК не на той стороне истории. Они отстранили не меня, а Украину. Я здесь стою за достоинство своей страны", – сказал Гераскевич.

До этого спортсмен впервые оценил заседание CAS. Ранее в МОК цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации.

А президент организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца "мощным посылом", который нарушает правила. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Решение МОК в отношении Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек обличил комитет в трусости перед Россией.

Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК. В свою очередь Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские саночники устроили акцию в поддержку Владислава Гераскевича после его дисквалификации на Олимпиаде-2026.

