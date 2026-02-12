'Поблагодарить за добрые слова': Гераскевич заявил, что МОК действует в интересах России

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич назвал решение Международного олимпийского комитета (МОК) дисквалифицировать его на Играх-2026 за шлем с изображением убитых армией РФ соотечественников подарком для роспропаганды. 27-летний киевлянин подчеркнул, что сказал об этом во время встречи главе МОК Кирсти Ковентри.

Об этом Гераскевич заявил в Кортине во время общения с журналистами, информирует The New York Times. Лидер "сине-желтых" вновь отметил, что не согласен с аргументацией МОК о нарушении правил проведения Олимпиады, так как на его экипировке не было никаких политических или дискриминационных проявлений.

"Я не считаю, что мы нарушили правила. Я также хочу поблагодарить Ковентри за добрые слова при встрече, но, как я ей уже сказал, эта ситуация играет на руку российской пропаганде и выглядит не очень хорошо. Сегодня утром я внес отличное предложение: надеть этот шлем и выразить солидарность с Украиной – а я считаю, что это отличный способ для МОК показать свою солидарность с Украиной, – и убрать весь этот скандал", – прокомментировал спортсмен.

Отметим, что после дисквалификации МОК не стал лишать нашего соотечественника аккредитации и позволил ему остаться на Играх. Также в организации цинично заявили, что давали "последний шанс" Гераскевичу для выхода из ситуации.

А президент организации Кирсти Ковентри назвала шлем украинца "мощным посылом", который нарушает правила. До этого Владиславу предлагали почтить память соотечественников траурной повязкой. В ответ лидер "сине-желтых" поставил МОК на место.

Как сообщал OBOZ.UA, решение МОК в отношении Владислава Гераскевича раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. А легендарный хоккеист Доминик Гашек обличил комитет в трусости перед Россией.

Кроме того, министр иностранных дел нашей страны Андрей Сибига пристыдил МОК. В свою очередь Михаил Гераскевич назвал истинные причины решения МОК дисквалифицировать его сына.

