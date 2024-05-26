Озвучена судьба Усика после победы в реванше над Фьюри

Непобедимый украинский боксер Петр Иванов (17-0-2, 12 КО) считает, что победа абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше над бывшим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (34-1 -1, 24 КО) поставит крест на карьере украинца. Иванов предполагает, что Александр в этом случае уйдет с профессионального ринга, так как ему больше не к чему будет стремиться.

"У Усика характер чемпиона. Это все, что можно сказать. Несмотря на такое тяжелое сражение, найти силы после тяжелых раундов и все равно забрать свое и написать историю в мире бокса. В случае победы Усика в реванше это будет конец карьеры, потому что он всего добился в боксе. В противном случае будет трилогия, – цитирует Иванова tribuna.com.

Иванова в первом бою удивила форма Фьюри.

"Тайсон был действительно очень хорошо подготовлен. Кроме этого было несколько очень точных попаданий аперкотом. Интересно, что в начале поединка Фьюри, казалось, уже начал сдавать позиции, но с третьего раунда картинка поединка изменилась", – подытожил Петр.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее подобную мысль высказал и бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч. Британец настаивает, что Усик достиг всего в карьере и ему больше нечего доказывать.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул From Ukaine! ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

Позже Усик показал, как выглядит его лицо после 111 пропущенных ударов в голову от Фьюри. На пресс-конференцию Саша пришел с опозданием из-за посещения врача.

На следующий день стало известно, что Александр пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года. Международная боксерская федерация (IBF) заберет пояс, так как обязательная защита титула против Филиппа Хрговича просрочена.

Спустя некоторое время стало известно, что судья использовал малоизвестное правило в бою Усик – Фьюри.

20 мая Усик был отстранен от бокса и не сможет проводить какие-либо тренировки и поединки в ближайшие полтора месяца. На видео, которое украинский чемпион записал для всей страны, можно было увидеть многочисленные гематомы и синяки на его лице.

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