'Односторонний': китайский гигант дал унизительную оценку реванша Усик – Фьюри для британца

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) назвал неоспоримой победу Александра Усика (23-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) в реванше. Обладатель временного чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) отметил, что наш соотечественник буквально разгромил британского соперника.

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Такое мнение Чжилей выразил ва интервью порталу secondsout.com. По словам 41-летнего боксера-гиганта, который выразил желание подраться с украинцем, Усик двумя победами над Фьюри доказал превосходство как над самим Цыганским королем, так и над остальными супертяжами.

"Усик – абсолютно неоспоримый чемпион. И мне кажется, что в реванше с Фьюри он показал себя еще лучше, чем это было в первом поединке в мае. Я считаю, что поединок вышел односторонним. Усик является королем супертяжелого дивизиона", – сказал китаец..

Напомним, что бой Усик – Фьюри 2 завершился победой украинского боксера единогласным решением со счетом 116-112 трижды. Кроме того, стало известно, какой результат зафиксировал искусственный интеллект. Это вызвало ярость у Тайсона, который назвал себя сильнейшим с разницей минимум в три раунда. После боя он был "дисквалифицирован".

Кроме того, промоутер Эдди Хирн оспорил счет реванша Усика и Фьюри. В свою очередь британские СМИ узнали, что говорили Тайсону перед 12-м раундом боя. Также появилась реакция на результат поединка Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

В то же время была опубликована впечатляющая статистика ударов соперников в бою. А на фото было показано, как выглядит лицо Фьюри после 100 пропущенных ударов от Усика.

После победы украинский боксер определился со своим следующим соперником, а также сделал признание о реванше с Тайсоном.

Также на камеру попала реакция Пэрис Фьюри, когда Александр был объявлен победителем реванша с Тайсоном. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео того, что Тайсон Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Александра Усика в реванше. Кроме того, нашего боксера назвали лучшим супертяжем ХХІ века. Также стали известны гонорары соперников за второй бой.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз поединка украинца.

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