'Для всей Украины. Тебя дисквалифицируют': Кличко высказался о бое Усик – Фьюри

Легендарный Виталий Кличко назвал бой Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) очень важным для всей Украины. Мэр Киева также добавил, что спорт и политика сильно отличаются друг от друга, так как атлеты придерживаются правил, а их нарушение карается.

Об этом Кличко-старший заявил в интервью британскому изданию Daily Express. Вечный чемпион Всемирного боксерского совета (WBC) подчеркнул, что бой Фьюри и Усика с нетерпением ожидают во всем мире, так как сопернику исповедуют разные стили, а это вызывает дополнительный интерес.

"Все ожидают очень драматичного интересного боя, но никто в мире не может предсказать его исход. Это супертяжелый вес, каждый удар может оказаться решающим. Этот бой для всей Украины. Честно говоря, быть чемпионом мира в супертяжелом весе гораздо проще, чем быть политиком. Потому что в боксе, в спорте есть четкие правила, если ты их нарушишь, тебя дисквалифицируют. В политике это непростая борьба, а в спорте у нас всегда есть четкие правила", – сказал Кличко. Виталий до этого дал дал оригинальный совет Цыганскому королю.

Напомним, Усик и Фьюри должны были подраться 17 февраля, однако из-за рассечения Тайсона бой был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше украинца и британца. Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО).

В свою очередь промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионый штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера. А хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) рассказал всю правду о том, что произошло в лагере британца.

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