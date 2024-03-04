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"Для всей Украины. Тебя дисквалифицируют": Кличко высказался о бое Усик – Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
1,7 т.
'Для всей Украины. Тебя дисквалифицируют': Кличко высказался о бое Усик – Фьюри

Легендарный Виталий Кличко назвал бой Александра Усика (21-0, 14 КО) и Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) очень важным для всей Украины. Мэр Киева также добавил, что спорт и политика сильно отличаются друг от друга, так как атлеты придерживаются правил, а их нарушение карается.

Об этом Кличко-старший заявил в интервью британскому изданию Daily Express. Вечный чемпион Всемирного боксерского совета (WBC) подчеркнул, что бой Фьюри и Усика с нетерпением ожидают во всем мире, так как сопернику исповедуют разные стили, а это вызывает дополнительный интерес.

"Для всей Украины. Тебя дисквалифицируют": Кличко высказался о бое Усик – Фьюри
"Для всей Украины. Тебя дисквалифицируют": Кличко высказался о бое Усик – Фьюри

"Все ожидают очень драматичного интересного боя, но никто в мире не может предсказать его исход. Это супертяжелый вес, каждый удар может оказаться решающим. Этот бой для всей Украины. Честно говоря, быть чемпионом мира в супертяжелом весе гораздо проще, чем быть политиком. Потому что в боксе, в спорте есть четкие правила, если ты их нарушишь, тебя дисквалифицируют. В политике это непростая борьба, а в спорте у нас всегда есть четкие правила", – сказал Кличко. Виталий до этого дал дал оригинальный совет Цыганскому королю.

"Для всей Украины. Тебя дисквалифицируют": Кличко высказался о бое Усик – Фьюри

Напомним, Усик и Фьюри должны были подраться 17 февраля, однако из-за рассечения Тайсона бой был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше украинца и британца. Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). 

"Для всей Украины. Тебя дисквалифицируют": Кличко высказался о бое Усик – Фьюри

В свою очередь промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

"Для всей Украины. Тебя дисквалифицируют": Кличко высказался о бое Усик – Фьюри

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионый штраф.

"Для всей Украины. Тебя дисквалифицируют": Кличко высказался о бое Усик – Фьюри
"Для всей Украины. Тебя дисквалифицируют": Кличко высказался о бое Усик – Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера. А хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) рассказал всю правду о том, что произошло в лагере британца.

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