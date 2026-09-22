Реформы в Украине могут затормозить: почему необходимо проголосовать за антикоррупционный пакет

История с атакой бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко на НАБУ показала одну простую вещь: антикоррупционная система остается уязвимой, если ее органы не обладают достаточной независимостью и возможностями доводить дела до конца. Поэтому с боями включенный в повестку дня рекордной – 16-й – сессии Верховной Рады пакет антикоррупционных законопроектов важен не из-за отдельных технических изменений. Его цель – закрыть системные лазейки.

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И хотя каждый из этих документов имеет свои конкретные задачи – в частности, не допустить использования службы в армии для уклонения от наказания, сделать конкурс на должность генерального прокурора прозрачным и предоставить НАБУ и САП больше возможностей преследовать коррупционеров, скрывающихся за рубежом, – по сути, все сводится к одному: сможет ли антикоррупционная система не просто возбуждать громкие дела, но и полноценно их расследовать и доводить до конца.

О том, как атака Кравченко повлияла на перспективы антикоррупционных законопроектов, есть ли шанс, что они станут полноценными законами, и понимает ли реформаторское крыло парламента, как действовать, если власть снова попытается заблокировать изменения – в материале OBOZ.UA.

Что должен изменить "антикоррупционный пакет"

В целом, речь идет о 5 законопроектах. Это:

13602 – об усовершенствовании работы Государственного бюро расследований.

"Принятие законопроекта позволит восстановить законность функционирования Государственного бюро расследований в рамках конституционных полномочий, устранить политическое влияние на деятельность органа досудебного расследования, обеспечить эффективное досудебное расследование уголовных правонарушений, совершенных лицами, занимающими ответственные должности, и должностными лицами", – говорится в пояснительной записке к документу.

15333 – о повышении эффективности уголовного производства по истечении сроков расследования и предотвращении злоупотребления процессуальными правами.

Проект призван устранить "лазейки", позволяющие закрывать уголовные производства в связи с истечением сроков досудебного расследования, то есть противодействовать искусственному затягиванию рассмотрения дел в суде. Фактически речь идет об отмене т.н. "поправок Лозового" – изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, которые затрудняли расследование и привлечение к ответственности, прежде всего за коррупционные преступления.

15334 – о совершенствовании определения подследственности и обеспечении международного процессуального сотрудничества.

Речь идет, в частности, об усилении возможностей НАБУ и САП, прежде всего, в привлечении к ответственности фигурантов, скрывающихся за рубежом

15343 – об укреплении независимости должности Генерального прокурора.

"Принятие законопроекта будет способствовать укреплению независимости должности Генерального прокурора; уменьшению политического влияния на процедуру назначения и освобождения от должности; повышению доверия общества к органам прокуратуры; обеспечению стабильности функционирования прокуратуры", – говорится в пояснительной записке.

15354 – об усовершенствовании порядка исчисления сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Цель документа – не допустить затягивания уголовных производств из-за фактически фиктивной мобилизации в Силы обороны.

Почему это важно

Таким образом, принятие "антикоррупционного пакета" должно обеспечить более эффективную работу системы на всех этапах –от начала расследования и сбора доказательств до судебного разбирательства и привлечения виновных к ответственности. Фактически речь идет о ее существенном усилении.

Однако это только если мыслить политически и даже государственно.

С практической же точки зрения принятие этих законопроектов означает для Украины деньги из Европы. И немалые. По словам одного из авторов всех пяти законопроектов, народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), речь идет о 120 млрд грн. Дело в том, пояснил он, что именно к этим законопроектам "привязаны более 2 млрд евро от ЕС до конца года".

"120 млрд грн... Те самые деньги, которых сейчас не хватает на зарплаты военных", – констатировал народный депутат.

Так почему же включение законопроектов в повестку дня Рады – это достижение

В таком случае, казалось бы: речь идет не о принятии законопроектов – и даже не о подготовке к этому. А лишь о включении в повестку дня сессии. Что вовсе не означает, что дело до рассмотрения вообще дойдет. Так почему же реформаторское крыло преподнесло это как победу?

Дело в том, что если бы парламент все-таки согласился с предложением комитета по правоохранительной деятельности (в который входят сразу 7 "слуг народа" и возглавляет который также представитель партии власти) не включать "антикоррупционный пакет" в повестку дня, то эти документы утратили бы статус законопроектов. И, соответственно, шансов не то что на их принятие, но даже на рассмотрение не было бы. То есть, фактически речь шла о саботаже усиления борьбы с коррупцией в Украине.

Впрочем, отмечает тот же Железняк, эта идея с самого начала была обречена на провал. И не только потому, что, по его же словам, теперь "на эти законопроекты будет уделяться гораздо больше внимания", – но и потому, что забыть о них властям (а идея этого, по убеждению нардепа, зародилась именно в высоких кабинетах на Банковой) все равно бы не удалось. Ведь эти документы можно было бы легко вновь внести в парламент.

Получается, что по сути попытка не включать "антикоррупционный пакет" в повестку дня парламента хоть и напоминала способ "похоронить проблему", однако на самом деле оказалась лишь попыткой отложить неизбежное.

"Это идеальный план, как получить кучу хейтера, привлечь внимание всех партнеров к законопроектам, "сжечь" пару своих людей, ничего в результате не получить… Проще сразу проголосовать, как нужно, за перезагрузку ГБР – и не тратить свое время", – резюмировал Железняк.

Так что же будет с борьбой с коррупцией

Как ни странно, в реформаторском крыле настроены довольно оптимистично. Как рассказал Железняк в комментарии OBOZ.UA, ситуация хоть и сложная, но контролируемая.

Более того, отметил он, план по продвижению этих законопроектов и обеспечению их рассмотрения и голосования есть. А недавняя ситуация с атакой уже экс-генпрокурора Кравченко на НАБУ этому, по его надеждам, только поспособствует.

Впрочем, признает Железняк, легко "протолкнуть" важные для страны изменения не получится. Да и надеяться, что это произойдет в ближайшее время, если и можно, то очень осторожно. Так, на наш вопрос, можно ли ожидать в ближайшие полгода голосования хотя бы по одному законопроекту, народный депутат сдержанно ответил: "Посмотрим".