С конца августа по конец сентября 2026 года состоялось несколько судебных заседаний по делу "Роттердам+". Основным предметом судебного заседания стало продолжение рассмотрения доказательств стороны обвинения.

Видео дня

Эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR отмечают, что в ходе мониторинга данного уголовного производства особого внимания заслуживает использование стороной обвинения публикаций в средствах массовой информации в качестве материала, который, по мнению прокурора, может подтверждать отдельные обстоятельства, связанные с обоснованием формулы "Роттердам+". Доказательственное значение такого материала требует оценки с учетом его авторства, содержания, цели распространения, времени обнародования, экономического контекста и непосредственной связи с конкретными обстоятельствами, составляющими предмет доказывания. Наличие публичной позиции может приобретать доказательное значение лишь при условии установления её релевантности и содержательной связи с инкриминируемыми действиями. Соответственно, существенным для оценки справедливости производства будет то, проверит ли суд аргументацию обвинения относительно такой связи и получит ли защита реальную возможность представить собственное толкование соответствующего материала и оспорить его доказательную силу.

Кроме того, сторона защиты обратилась в суд с вопросом о том, когда ей будет предоставлена возможность высказать свою позицию в отношении доказательств, представленных стороной обвинения. Защита обратила внимание на то, что ранее суд указывал на предоставление такой возможности после завершения определенного им этапа приобщения доказательств стороны обвинения, который, по мнению стороны защиты, на данный момент уже завершен.

В ответ суд отметил, что в связи с отменой двух запланированных судебных заседаний из-за рассмотрения заявления об отводе, а также учитывая, что в течение августа состоялось лишь два судебных заседания, ранее определенные порядок и график рассмотрения дела были скорректированы. В то же время суд подчеркнул, что после окончательного определения дальнейшего порядка проведения судебного разбирательства стороне защиты будет предоставлена возможность высказать свою позицию относительно доказательств, представленных стороной обвинения.

Следует добавить, что во время изучения доказательств стороны обвинения стороне защиты должна быть обеспечена реальная и эффективная возможность высказывать возражения, ставить под сомнение принадлежность, допустимость и достоверность соответствующих материалов, а также приводить собственные аргументы относительно их доказательной силы. Поэтому отдельной оценки требует объявленная судом корректировка ранее установленного порядка рассмотрения дела и ее возможное влияние на объем и своевременность реализации стороной защиты соответствующих процессуальных прав. Особое значение в этом контексте приобретает объяснение суда о том, что изменение ранее установленного порядка связано, в частности, с отменой двух запланированных судебных заседаний в связи с рассмотрением заявления об отводе. Эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR подчеркивают, что использование стороной защиты предусмотренных законом процессуальных механизмов, включая заявление об отводе, не может влечь за собой фактическое наложение на нее негативных процессуальных последствий в виде сужения, отсрочки или иного ограничения возможностей реализации права на защиту. Если необходимость компенсировать процессуальное время, затраченное на рассмотрение заявления об отводе, приводит к сокращению процессуальных возможностей защиты по сравнению с ранее установленным порядком, такая организация судебного разбирательства может иметь признаки нарушения принципов состязательности и равенства сторон, гарантированных статьёй 6 ЕКПЧ.

Обеспечение рассмотрения уголовного производства в течение разумного срока является одной из гарантий статьи 6 Конвенции. В то же время соблюдение этого требования не может достигаться путем сужения других гарантий справедливого судебного разбирательства. Процессуальная экономия и необходимость соблюдения графика судебных заседаний не должны лишать сторону защиты достаточной и своевременной возможности реагировать на доказательства обвинения, оспаривать их и доводить до сведения суда собственную позицию до вынесения судом заключений по соответствующим материалам. Указанное приобретает дополнительное значение ввиду того, что в ходе мониторинга данного уголовного производства сторона защиты неоднократно обращала внимание на возможные противоречия между отдельными доказательствами стороны обвинения, а также ставила под сомнение принадлежность, происхождение и достоверность отдельных материалов (см. мониторинговые отчеты от 25 и 29 мая, 2 и 3 июня, 15, 17 и 21 июля 2026 года). Когда сторона защиты ссылается на конкретные обстоятельства, способные поставить под сомнение полноту, последовательность или надежность доказательственных материалов, такие возражения требуют надлежащей проверки и мотивированной судебной оценки. До момента проверки и устранения соответствующих сомнений эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR рассматривают такие материалы как имеющие признаки "сомнительных доказательств".

Порядок, в котором стороне защиты предоставляется возможность реагировать на доказательства обвинения, должен оцениваться также через призму принципов состязательности и равенства сторон. Решающим в этом аспекте является не только формальное сохранение возможности высказаться по поводу доказательств на определенном последующем этапе производства, но и практическая эффективность такого права: защита должна иметь достаточную и своевременную возможность представить свои возражения таким образом, чтобы они могли быть реально учтены судом при оценке соответствующих доказательств. ЕСПЧ определяет принципы состязательности и равенства сторон как фундаментальные составляющие справедливого судебного разбирательства. Каждой стороне должна быть предоставлена разумная возможность изложить свою позицию в условиях, которые не ставят её в существенно менее благоприятное положение по сравнению с процессуальным оппонентом (UAB Ambercore DC и UAB Arcus Novus против Литвы, п. 107). Соответственно, процессуальная процедура, при которой сторона обвинения последовательно представляет и интерпретирует доказательства, в то время как возможность защиты полноценно реагировать на них откладывается на неопределенный последующий этап, требует особого внимания с точки зрения сохранения справедливого процессуального баланса.

Учитывая изложенное, эксперты мониторинговой миссии IAC ISHR приходят к выводу о наличии в рамках данного уголовного производства обстоятельств, которые могут создавать риски для надлежащего обеспечения гарантий статьи 6 ЕКПЧ.