'Не стало сюрпризом': российский небитый чемпион отреагировал на победу Усика над Фьюри

Объединенный чемпион полутяжелого веса Дмитрий Бивол (22-0, 11 КО) признался, что для него не стала неожиданностью победа Александра Усика (22-0, 14 КО) над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) в бою 18 мая. По словам 33-летнего россиянина, после этого триумфа украинец подтвердил свое место в списке лучших боксеров современности.

Об этом Бивол, который 1 июня подерется с ливийцем Маликом Зинадом (22-0, 16 КО), заявил в интервью YouTube-каналу Boxing King Media. Российский боксер добавил, что еще не смотрел полностью поединок Усика и Фьюри, однако обязательно это сделает сразу после своего боя.

"Я не смотрел полностью бой, потому что не хотел тратить энергию перед своим боем. Но, конечно, я его посмотрю через пару неделю. Я ожидал, что Усик должен был выиграть, и он выиграл. Это не стало для меня сюрпризом. Усик входит в топ-3 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории", – сказал Бивол.

Отметим, что 1 июня должен был состояться поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Биволом и Артуром Бетербиевым (20-0, 20 КО), однако последний снялся из-за травмы, а Дмитрий получил нового соперника.

Организаторы вечеров бокса в Саудовской Аравии объявили дату реванша Усик – Фьюри. Пока неизвестно, будут ли стоять на кону все пояса. Планировалось, что Усика лишат титула Международной федерации бокса (IBF), но были названы три причины, по которым промоутерам и организациям выгодно оставить украинцу все пояса. В то же время команда нашего боксера обратится в IBF с просьбой сделать исключение по обязательной защите.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч назвал главного виновника поражения Тайсона от Александра. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Усику следует завершить карьеру.

Бывший боксер Дэвид Хэй спрогнозировал, что реванша украинца и Фьюри не будет. Его соотечественник Дерек Чисора пустил слух о том, что Александр вернется в тяжелый вес.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри получил странную дисквалификацию после поражения от Александра Усика. Также была озвучена судьба украинца после победы в бою 18 мая.

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