Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал внезапный визит директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа. По его словам, американская сторона в ходе визита осуществляла контакты по линии спецслужб.

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В то же время представитель Кремля отметил, что диктатору Владимиру Путину уже доложили об итогах встречи, а также упомянул о войне в Украине. Комментарии Песков дал российским пропагандистским медиа.

Для чего директор ЦРУ ездил в РФ

Рупор Кремля не стал прямо отвечать на вопросы о предмете переговоров с американской делегацией. Песков лишь ограничился комментариями о том, что контакты имели место по линии специальных служб.

При этом он также добавил, что Путин ни с кем лично в этот раз из американцев не встречался, но диктатору доложили о результатах переговоров.

"Я вам только могу сказать, что имели место контакты по линии спецслужб. Могу вам сказать, что встреч с президентом РФ не было. Разумеется, президенту Путину докладывается обо всем незамедлительно", – ответил представитель Кремля.

Отношения РФ и США

Песков оставил без ответа вопрос касательно темы контактов главы ЦРУ в Москве. Представитель Кремля отметил, что пока рано говорить о том, может ли визит главы ЦРУ положительно повлиять на российско-американские отношения.

"Эти контакты зачастую продолжаются и в самые сложные моменты двусторонних отношений, но, насколько это скажется в целом на процессе вывода наших двусторонних отношений из того глубочайшего кризиса, в котором они находятся, пока говорить преждевременно", – сказал он.

Кремль о войне против Украины

По словам Пескова, Украина однозначно проигрывает конфликт. Представитель Кремля выдал, что динамика на фронте демонстрирует преимущество российской армии.

Также Песков заявил, что "игнорирование европейскими странами системных проблем в руководстве Украины является большой ошибкой".

"Квазиполитическая возня в недрах киевского режима имеет место, она активизируется. Киевский режим разрушается изнутри, он теряет устойчивость, которая и так всегда оставляла желать лучшего", – заявил представитель страны-агрессора.

Напомним, директор Центрального разведывательного управления США 25 августа неожиданно посетил Москву. По данным западных медиа, он должен был встретиться с высокопоставленными представителями российских властей. В Москве Ретклифф пробыл всего несколько часов.

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