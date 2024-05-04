Чемпион WBC, WBO и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (20-0, 20 КО) порвал мениск, сообщает ESPN. Его поединок за абсолютное чемпионство против обладателя титула WBA Дмитрия Бивола (21-0, 11 КО), который был запланирован на 1 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, отменен.

Глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх , сообщил ESPN, что для Бивола на турнире 1 июня ищут замену.

Бетербиев (20-0, 20 КО) перенесет операцию на колене и, как ожидается, не будет выступать как минимум до сентября, сообщили источники. СМИ сообщает, что есть надежда, что бой Бетербиев-Бивол все таки состоится позднее этом году.

Алалших объявил, что андеркард, в котором участвуют пять боксеров, продвигаемых промоутерской компании Matchroom, против пяти бойцов Queensberry, продолжится 1 июня, как и планировалось.

Бивол родился в Токмаке, поэтому на последних шоу его объявляли как "родившимся в Кыргызстане, который тренируется в США".

33-летний Бивол свой последний бой провел в конце декабря, победив Линдона Артура, а 39-летний Бетербиев, скрывающийся от санкций под флагом Канады, разбил Каллума Смита в середине января.

Отметим, что Сулейман летом этого года обещал не санкционировать бой за титул WBC из-за того, что Бивол россиянин, однако позже изменил свою позицию.

Бивол родился в Токмаке, поэтому на последних шоу его объявляли как "родившимся в Кыргызстане, который тренируется в США".

Бетербиев является большим поклонников главы Чечни Рамзана Кадырова и много раз высказывал свое восхищение диктатором.

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