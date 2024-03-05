Линейный чемпион супертяжелого веса Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) обязан придумать конкретный план на поединок против Александра Усика 921-0, 14 КО), а не полагаться исключительно на свои физические данные. Украинский боксер слишком резко двигается по рингу, поэтому он будет сложной целью, но не сможет избить соперника.

Уверенность в этом в интервью сайту Boxing Scene выразил бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс-младший. По словам американца, который является фанатом кремлевского диктатора Владимира Путина и имеет российский паспорт, Фьюри точно проиграет, если выйдет на ринг в таком же состоянии, как и на поединок против Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

"Мне нравятся оба парня. Это трудный бой. Если Тайсон Фьюри выйдет так же, как с Фрэнсисом Нганну, и не будет мотивирован, то Усик обязательно его победит. Но если Тайсон будет голоден до победы, то я скажу, что хороший большой парень обычно побеждает хорошего маленького парня. Усик не такой уж маленький. Когда ты очень взрывной, не имеет значения, какие у тебя габариты. Взрывоопасность уничтожает любого. Усик хорош и силен, но он не взрывной", – сказал Джонс.

Напомним, Усик и Фьюри должны были подраться 17 февраля, однако из-за рассечения Тайсона бой был перенесен на 18 мая. Накануне во Всемирной боксерской организации (WBO) сделали заявление о реванше украинца и британца.

Свой категоричный прогноз на поединок дал экс-соперник двух боксеров Дерек Чисора (34-14, 23 КО). Кроме того, легендарный Виталий Кличко дал оригинальный совет Цыганскому королю.

Сам Фьюри пообещал уничтожить соперника. Он также откровенно высказался о травме, которая и привела к переносу шоу. А хорватский супертяж Агрон Смакичи (20-2, 18 КО) рассказал всю правду о том, что произошло в лагере британца.

В свою очередь промоутер Эдди Хирн проинформировал о том, что, по замыслу организаторов вечеров бокса в Саудовской Аравии, победитель боя Усик – Фьюри 18 мая сразится с сильнейшим в противостоянии Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) и Фрэнсиса Нганну (0-1, 0 КО).

При этом в команде украинца уже определились с боксером, который заменит Тайсона в том случае, если тот снова откажется выходить на ринг. Если британец это сделает, его также ждет многомиллионый штраф.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Тайсона Фьюри Джон резко наехал на представителей команды Александра Усика после того, как они подвергли сомнению травму британского боксера.

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