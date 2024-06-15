Не Фьюри. Усик назвал своего самого страшного соперника

Украинский чемпион WBA, WBO, IBF и WBC Александр Усик (22-0, 14 КО) представил свой фильм "Путь к абсолюту", где показал фрагменты боев против британцев Дерека Чисоры (34-13, 23 КО), Энтони Джошуа (28-3, 23 КО), Дэниеля Дюбуа (21-2, 20 КО) и Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). На видео украинский боксер делиться своими мыслями по поводу веры и критики, а также признался, что сам для себя является самым страшным соперником.

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"Путь осилит идущий, тот, кто идёт, тот, кто не останавливается, тот, кто проходит все преграды. Перед достижением цели есть много преград, есть много стопов, которые хотят тебя остановить. Есть какие-то сомнения, есть неуверенность, есть критика. Так вот — не надо останавливаться, надо просто топать и все. Самый страшный соперник — это я!" – уверен Усик.

Александр также вспомнил свои выступления в тяжелом весе, в течение которого постоянно слышал от многих людей, что у него ничего не получится,

"Я говорил своим фанатам бокса, что когда я завоюю все пояса в крузервейте, я обязательно попробую свои силы в хэвивейте. Мне многие говорили: "Не стоит тебе идти туда. Ты не природный супертяж. Ты маленький. У тебя ничего не получится". Но не получается только у тех, кто не пытается делать.Я не буду слушать тех, кто мне говорит: "Не делай этого". Я наоборот буду делать, и у меня обязательно получится, потому что я в это верю", – подытожил наш боксер.

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