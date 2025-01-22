Назван боксер, который 'разорвет и полностью уничтожит' Усика

Австралийский тяжеловес Джей Опетая (27-0, 21 КО) просто уничтожит Александра Усика (23-0, 14 КО) в потенциальном поединке. 29-летний боксер из Сиднея своими выступлениями на профессиональном ринге доказал свою силу и возможности победить украинского суперчемпиона.

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Такое мнение в интервью Daily Star выразил бывший чемпион мира в тяжелом весе Майрис Бриедис. По его словам, нашему соотечественнику стоит завершить карьеру после двух побед над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Кроме того, Усику нет смысла опускаться в весе, если он решит продолжить выступления.

"Если бы я был Усиком, я бы ушел непобежденным и не возвращался в тяжелый вес. Проблема в том, что со временем он набрал вес. Возвращение в тяжелый вес потребовало бы сбросить лишние килограммы, что является значительным стрессом для организма. Я думаю, если Усик вернется в крузервейт и сразится с Опетаей, австралиец его разорвет – не просто победит, а полностью уничтожит. Потому что потеря веса подорвет силу Усика. Вот почему я уверен, что Опетая победит Усика", – сказал Бриедис.

Ранее легендарный Эвандер Холифилд назвал одну ошибку, к которой близок украинский боксер и которую тот не должен совершить. Сам Александр рассказал, чем собирается заняться после окончания боксерской карьеры.

Также Усик определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Кроме того, британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Фрэнк Уоррен не видит предпосылок к тому, чтобы Александр Усик сменил весовую категорию.

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