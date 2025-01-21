В Британии сообщили о 'шокирующих переменах' в карьере Усика

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик после завершения карьеры намерены продолжить выступления на футбольном поле. 38-летний боксер напомнил о своем контракте с житомирским "Полесьем", а также пригрозил игрокам киевского "Динамо" тем, что обязательно забьет мяч в их ворота.

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Об этом Усик заявил в интервью журнала The Ring, что британский портал talkSPORT назвал "шокирующими переменами в карьере" нашего соотечественника. Боксер напомнил, что уже участвовал в тренировочных матчах "Полесья", которое на зимний перерыв в Премьер-лиге ушло на пятом месте.

"Что будет после того, как я закончу с боксу? Я буду играть в футбол. У меня есть профессиональный контракт с "Полесьем". Это Премьер-лига. Вы знаете донецкий "Шахтер"? Так вот "Полесье" выиграло у них. Я очень давно болею за киевское "Динамо". Это клуб с большой историей, но "Полесье" дало мне возможность, и я подписал контракт. И в будущем я забью гол в ворота "Динамо", – поделился планами Усик.

Ранее Александр определился со своим следующим соперником на профессиональном ринге и весовой категорией, где будет выступать. При этом он получил сенсационное предложение провести в Украине чемпионский бой в новом дивизионе.

Кроме того, британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Фрэнк Уоррен не видит предпосылок к тому, чтобы Александр Усик сменил весовую категорию.

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