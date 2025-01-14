Усик назвал следующего соперника и весовую категорию

Украинский супертяж Александр Усик (23-0, 14 КО) намерен во второй раз стать абсолютным чемпионом мира в королевском дивизионе. Для этого он планирует подраться с победителем боя между Даниелем Дюбуа (22-2, 21 КО) и Джозефом Паркером (35-3, 23 КО), в котором британец 22 февраля будет защищать пояс Международной федерации бокса (IBF).

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Об этом в комментарии Daily Mail заявил промоутер Фрэнк Уоррен, который ведет дела Дюбуа. Глава компании Queensberry Promotions рассказал, что на минувших выходных пообщался с Усиком в кулуарах церемонии награждения журнала The Ring и узнал о планах нашего соотечественника.

"На выходных Александр сказал мне, что он будет драться с победителем боя Дэниеля против Джозефа Паркера, чтобы попытаться стать абсолютным чемпионом в супертяжелом весе во второй раз", – сказал Уоррен.

Усик уже был обладателем всех поясов дивизиона, когда в мае минувшего года победил Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 КО). Однако нашего соотечественника вынудили отказаться от титула IBF ради реванша с Цыганским королем. Трофей в итоге достался Дюбуа, который нокаутировал Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Отметим, что на самой церемонии The Ring Усик произвел настоящий фурор, завоевав три награды по итогам 2024 года. В частности, Александр был назван лучшим боксером. После шоу украинец оставил послание для общественности, в котором напомнил о событиях в нашей стране. Также Усик встретился с Джошуа.

Также Усик озадачил журналистов внешним видом. В кулуарах шоу нашему соотечественнику Дюбуа пригрозил местью. При этом председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

В свою очередь, британский боксер Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 КО) призвал украинца завершить карьеру. Сам Усик ответил на вопрос о продолжении выступлений на ринге.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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