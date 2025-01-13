'Не дам ему соскочить': Дюбуа пригрозил местью Усику

Обладатель пояса Международной федерации бокса (IBF) Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пригрозил нокаутировать объединенного чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (23-0, 14 КО). При этом британец напомнил, что на его пути к цели провести реванш с украинцем стоит поединок против Джозефа Паркера (35-3; 23 КО), который намечен на 22 февраля.

Видео дня

Об этом Дюбуа заявил в интервью Sky Sports во время церемонии журнала The Ring, которая состоялась на минувших выходных в Лондоне. 27-летний боксер также подчеркнул, что уверен в себе, а также назвал везением победу Усика в первом противостоянии в августе 2023 года.

"Я уверен в себе. Я готов к бою. Я на подъеме и мне нужно сохранить этот импульс, пока я не окажусь на вершине. В реванше я не дам Усику соскочить с крючка. В прошлый раз ему повезло. Нужно исправить эту несправедливость и получить мой реванш. Надо отомстить. Но сначала – Джозеф Паркер. Все взгляды устремлены на него", – сказал Дюбуа.

Отметим, что председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Дюбуа бросил вызов Усику, когда появился в ринге после победы украинца в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Даниель позже объяснил свой этот поступок.

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

В свою очередь британский боксер Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 КО) призвал украинца завершить карьеру. А букмекеры назвали фаворита боя Дюбуа – Паркер.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик произвел фурор в Лондоне, завоевав три награды журнала The Ring. После церемонии украинский чемпион сделал заявление для боксерской общественности.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда наш боксер планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!