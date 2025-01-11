'Заслуживает на бой'. Турки Аль аш-Шейх назвал соперника для Усика

Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил, что чемпиону WBC, WBO, WBA и IBO Александру Усику (23-0, 14 КО) стоит провести второй поединок с Даниэлем Дюбуа. Бой–реванш между украинцем и британцем вошел в число поединков, которые Турки хочет увидеть в 2025 году.

Видео дня

"Есть ли в моей голове то, что я хочу увидеть? Да, я хочу увидеть реванш Дюбуа – Усик. Я думаю, он заслуживает повторной встречи с украинцем. Также это схватка Юбенка с Бенном. Я также хочу увидеть бой Тайсона с Джошуа. На американском рынке я хочу увидеть бой Канело с Кроуфордом, хочу увидеть бой Гарсии с Хейни. И есть два сюрприза, которые мы объявим в течение трех-четырех дней", – сказал Турки в общении с Карлом Фрочем на Youtube-канале "Froch On Fighting".

Обсуждая дальнейшие карьерные шаги Усика, Турки признался, что все будет зависеть от результата 22 февраля 2025-го, когда состоится следующий бой Дюбуа. Соперником британского супертяжа будет новозеландец Джозеф Паркер (35-3, 23 КО).

"Усик сказал мне, когда я видел его в последний раз, что он хочет драться, он хочет продолжать бороться, но он хочет решить все после результата февраля. Он будет смотреть на этот бой и хочет увидеть исход противостояния Паркер - Дюбуа, после чего и решит, кто будет его соперником", – добавил Аль аш-Шейх.

Отметим, что букмекеры считают, что шансы на победу Дюбуа выглядят предпочтительнее. Ставки на триумф британца принимаются с коэффициентом 1,40.

Дюбуа бросил вызов Усику, когда появился в ринге после победы украинца в реванше над Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО). Даниель позже объяснил свой этот поступок.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик победил Дюбуа техническим нокаутом в девятом раунде в августа 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!