Усику предложили сенсационный бой в Украине за чемпионство в новой весовой категории: все подробности

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в бриджервейте Кевин Лерена (30-3, 14 КО) предложил провести бой Александру Усику (23-0, 14 КО). Южноафриканец, который дерется в промежуточном дивизионе между тяжелым и супертяжелым весом, готов ради этого отправиться в Украину.

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Об этом сам Лерена заявил в интервью порталу World Boxing News. 32-летний боксер отметил, что Усик на сегодняшний день является настоящим олицетворением этого вида спорта. Возможный поединок против Кевина и победа в нем сделают Александра чемпионом мира в трех весовых категориях.

"Да, я бы дал Усику шанс. Он лицо бокса на данный момент, так что 100 процентов, он может получить шанс. Он может делать то, что хочет. Я должен был защищать свой титул в Украине в феврале, но теперь дата перенесена на конец марта, что может не соответствовать другим возможным планам из-за других предложений о боях, но бой с Усиком мне никогда не предлагали. Но я к нему готов", – сказал Лерена.

Отметим, что Лерена помогал Тайсону Фьюри (34-2-1, 24 КО) готовиться к реваншу с Усиком, работая спарринг-партнером в лагере британца. В декабре 2022 года Кевин проиграл Даниелю Дюбуа (22-2, 21 КО) в скандальном поединке, в котором его соперник получил травму крестообразных связок, но его спасли досрочным гонгом.

Ранее сам Усик уже назвал своего следующего соперника. А Дюбуа пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

В свою очередь, британский боксер Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 КО) призвал украинца завершить карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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