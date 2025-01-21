'Он мог бы рискнуть, но...' Легенда бокса назвал ошибку, к которой близок Усик

Выдающейся американский боксер Эвандер Холифилд предостерег Александра Усика (23-0, 14 КО) от того, чтобы тот затягивал с завершением карьеры. По словам бывшего абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях, идеальным для украинца было бы уйти с ринга, не имея поражений.

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Такое мнение Холифилд выразил в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV. 62-летний легенда бокса подчеркнул, что Усик уже сейчас мог бы объявить о завершении карьеры, но очевидно, что наш соотечественник на сегодняшний день не собирается этого делать, а даст шанс соперникам себя побить.

"Он абсолютный чемпион мира. Если результаты его карьеры его полностью устраивают, он может уйти. Если же он не всем удовлетворен и хочет заработать еще денег, он мог бы рискнуть, и дать шанс другим себя побить. Любое его решение будет правильным. Нельзя сдаваться после поражений. Но ты никогда не хочешь оказаться в таком положении. Можно оказаться так далеко, что ты просто не сможешь победить более молодого бойца. Годы берут свое", – сказал Холифилд.

Ранее сам Усик уже назвал своего следующего соперника. А британец Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) пригрозил украинцу местью и вызвал на реванш, несмотря на то, что ему еще предстоит подраться с Джозефом Паркером (35-3, 23 КО).

Напомним, что Александр победил Даниеля техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023 года, а британец отметился грязным ударом ниже пояса. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх заявил о намерении организовать реванш британца и украинца.

Менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, промоутер Фрэнк Уоррен не видит предпосылок к тому, чтобы Александр Усик сменил весовую категорию. При этом украинец получил предложение провести в Украине сенсационный чемпионский бой в новом дивизионе.

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