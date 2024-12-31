Не Дюбуа и не Джошуа. Хирн назвал 'только один вариант' с кем Усик должен провести бой

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предложил свести чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александра Усика (23-0, 14 КО) с австралийцем Джейем Опетаей (26-0, 20 КО), которого называют лучшим в крузервейте. По мнению промоутера, этот бой — единственно стоящий вариант для украинского чемпиона, так как других интересных соперников для него почти не осталось.

Видео дня

Хирн сомневается, что Даниель Дюбуа, проигравший Усику летом 2023 года, сможет организовать конкурентный реванш. Вместо этого он считает, что встреча с Опетаей могла бы стать настоящим испытанием благодаря интересному стилевому противостоянию.

"Усик — феноменальный боец, один из величайших в истории. Но что ему делать дальше? На мой взгляд, бой с Джейем Опетаей — единственный вариант", — отметил Хирн в интервью IFL TV.

Тем не менее, Джей, по словам Хирна, должен сначала заслужить этот бой, защитив свой титул в поединке с Дэвидом Ньикой и, возможно, проведя унификацию с Хильберто Рамиресом.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Во время оглашения победителем украинца на камеру попала реакция жены Фьюри. Кроме того, бой обнаружили в известном мультфильме. А в России начали распространять фейковые слова британца о Владимире Зеленском. Украинца же отстранили от бокса.

Спустя несколько дней видео боя было заблокировано по жалобе Европейского футбольного союза (УЕФА), который заявил о нарушении законодательства об авторском праве.

Кроме того, появились версии, почему Усик носил перевернутый флаг Украины на реванше с Фьюри.

Отметим, что сразу после боя появилось видео того, что Фьюри написал на флаге Украины после поражения от Усика

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!