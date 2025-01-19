'Никуда Усик не вернется. Это невозможно'. Украинский чемпион получил категорический 'диагноз' от промоутера Тайсона Фьюри

Промоутер британского экс-боксера Тайсона Фьюри (34-2–1, 24 КО) Фрэнк Уоррен не видит предпосылок для того, чтобы украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) спустился в тяжелый дивизион. Уоррен считает, что такое развитие событий абсолютно нереально.

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"Он не сможет. Посмотрите на его размеры – это невозможно," – заявил глава Queensberry Promotions в интервью Sky Sports.

С 2018 года Усик не проводил боев в первом тяжёлом весе и уже твердо закрепился в супертяжёлом дивизионе, где в последних пяти боях его вес всегда превышал 100 кг.

"Достаточно взглянуть на его габариты – этого не случится," – добавил Уоррен, предполагая, что следующим соперником Усика станет победитель титульного боя Дюбуа против Паркера, который состоится 22 февраля.

"Самый выгодный бой для него – это бой с победителем этого поединка. Большой бой, грандиозный," – подчеркнул Уоррен.

Дюбуа встречался с Усиком в 2023 году, проиграв в девятом раунде. В том бою Усик оказался на канвасе после удара ниже пояса, но восстановился за отведённое время и смог остановить британца.

Несмотря на это, Уоррен уверен, что Дюбуа мог победить Усика:"Я всё ещё считаю, что он бы выиграл, если бы не то, что происходило в его голове из-за рефери," – заявил Уоррен. – "Четырёхминутный перерыв изменил всё. У него был шанс завершить бой, но рефери сказал Усику взять ещё время."

Теперь же, после убедительной победы над Энтони Джошуа в сентябре, где он справился с соперником за пять раундов, Дюбуа стал опасным чемпионом.

Уоррен убеждён, что к концу этого года именно Дюбуа, а не Усик, станет абсолютным чемпионом мира в тяжёлом весе.

"Если он победит в этом бою и встретится с Усиком... я уверен, что он станет чемпионом," – заключил Уоррен.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре прошлого года Александр Усик объявил о своем намерении сменить дивизион и вернуться в крузервейт.

В конце прошлого года руководитель промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн предложил свести Александра с австралийцем Джейем Опетаей (26-0, 20 КО), которого называют лучшим в крузервейте. По мнению промоутера, этот бой — единственно стоящий вариант для украинского чемпиона, так как других интересных соперников для него почти не осталось.

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