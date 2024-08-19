'Настоящий монстр': боксер из России дал совет Фьюри, как победить Усика в реванше

Британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) должен победить Александра Усика (22-0, 14 КО) в реванше, если внесет правки в свою подготовку и ход ведения боя. При этом сам поединок будет очень близкий, как и первое противостояние боксеров, которое завершилось победой украинца раздельным решением судей.

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Такое мнение в интервью YouTube-каналу Seconds Out выразил российский супертяж Арсланбек Махмудов (19-2, 18 КО). Боксер, который прячется под флагом Канады и на выходных потерпел разгромное поражение от соперника из Италии, отметил, что Усик создает проблемы всем представителям супертяжелого веса.

"Усик... Знаете, Усик – настоящий монстр. Он тот тип супертяжа, который создает проблемы любому сопернику. Он очень взрывной, отлично работает на ногах. Я думаю, реванш будет очень близким, очень. Я думаю, что если Фьюри пофиксит свои слабые моменты, то он, конечно, выиграет", – сказал Махмудов.

Напомним, что в первом поединке Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF), за который 21 сентября Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и Даниель Дюбуа (21-2, 20 КО).

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дану Уайта. Сам украинец впервые прокомментировал свое решение. Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров.

Наш соотечественник поделился ожиданиями от второго боя с Тайсоном и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя с Фьюри 18 мая. Кроме того, Александр прокомментировал травму, которую получил в поединке.

Украинец огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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