Усик назвал боксер, который сменит его на вершине супертяжелого веса

Британский супертяж Мозес Итаума (14-0, 12 KO) является главным претендентом на то, чтобы стать будущей звездой королевского дивизиона и сменить на троне Александра Усика (25-0, 16 КО). 21-летний боксер, несмотря на свой молодой возраст, демонстрирует невероятные спокойствие и мастерство в ринге.

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Такое мнение в эфире DAZN Boxing выразил сам Усик. По его словам, он с нетерпением ждет противостояние Итаумы с хорватским супертяжем Филипом Хрговичем (20-1, 15 КО), который намечен на 29 августа и станет очередной проверкой для британца на пути к вершине.

"Это не то чтобы суперкбольшой тест для Итаумы, но это вс-таки тест. Знаете, Мозес для меня – особенный парень, потому что он очень расслаблен как перед боем, так и после него. Никакого трештока, только тренировки, тренировки. Мы слышали, что его команда постоянно работает над его развитием. Это будущее супертяжелого дивизиона, ведь он молодой парень – 20 или 21 год", – сказал украинец.

Отметим, что Усик подтвердил завершение карьеры после своего следующего поединка. Вероятным соперником называют американского ветерана Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, знаменитый российский боксер Костя Цзю потребовал от Александра Усика провести реванш с Муратом Гассиевым.

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