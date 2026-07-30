"Ужасное преступление против Украины": Зеленский рассказал о семье, которую Россия убила под Кривым Рогом. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил подробности российского ракетного удара по селу Радушное вблизи Кривого Рога, в результате которого был полностью разрушен дом многодетной семьи. По его словам, российская баллистическая ракета попала в дом семьи Вороновых, где проживали родители, семеро детей и их полуторагодовалый внук. На данный момент точно известно, что погибли родители и трое детей.

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Об этом глава государства сообщил в соцсетях. Он опубликовал фото пострадавшей семьи.

Российская ракета уничтожила дом многодетной семьи

По словам Зеленского, удар пришелся по обычному жилому дому в селе Радушное в Днепропетровской области.

В доме проживала семья Вороновых: родители Елена и Артем, их семеро детей — Марк, Доминика, Захарий, Азарий Илай, Федерика, Эмилия и Виорика, а также полуторагодовалый внук Артем — сын старшего сына семьи, который сейчас защищает Украину в рядах Сил обороны.

На момент публикации заявления подтверждена гибель родителей и троих детей – Марка, Азария, Илая и Эмилии.

Президент отметил, что взрыв был настолько мощным, что дом практически полностью разрушился.

"Под завалами обнаружены фрагменты человеческих тел, и только экспертиза сможет установить, кому именно из семьи принадлежат эти тела", – сообщил Зеленский.

В то же время судьба Захария, Доминики, Виорики, Федерики и маленького Артема на момент публикации заявления еще выяснялась.

Президент подчеркнул, что этот удар является еще одним ужасным военным преступлением России против Украины.

"Ужасное преступление российской войны против Украины — против обычных людей, против обычной жизни. Это российское зло можно остановить только силами всего мира. Никто в мире не может остаться один на один с таким террором", – сказал Зеленский.

Зеленский призвал усилить украинскую ПВО

Президент подчеркнул, что трагедия в очередной раз демонстрирует острую необходимость укрепления украинской противовоздушной обороны.

По его словам, когда Украина просит партнеров о ракетах для комплексов Patriot и других средствах перехвата баллистических целей, речь идет не об абстрактных потребностях, а о спасении человеческих жизней.

"Мы говорим именно о таких семьях, именно о таких людях, которые смогут выжить, если будет чем сбивать российские ракеты – если партнеры помогут с перехватчиками. Семьи, которые могут погибнуть, если российские "Искандеры" нечем остановить", – заявил глава государства.

Президент обратился к международным партнерам

Зеленский подчеркнул, что страны, имеющие возможность помочь Украине, должны учитывать реальные последствия российских атак при принятии своих решений.

"Важно, чтобы этих людей видели те, кто принимает решения – решения в Пентагоне, в европейских столицах и повсюду в мире, где есть возможность помочь Украине защитить жизни. Реальность говорит сама за себя", – сказал Зеленский.

По словам президента, именно реальность таких трагедий свидетельствует о необходимости дальнейшего укрепления украинской системы противовоздушной обороны.

Напомним, в ночь на 30 июля Россия совершила очередной ракетный обстрел Украины. В воздушном пространстве страны-агрессора было зафиксировано не менее семи самолетов стратегической авиации, которые произвели пуски крылатых ракет. Также враг атаковал Украину баллистическими ракетами, "Цирконами", "Калибрами" и ударными БПЛА. Впервые после длительного перерыва враг атаковал западные регионы Украины, в частности Львовскую область. Россияне также нанесли удары по Киеву, Николаеву, Кривому Рогу и другим украинским городам.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского ракетного удара 30 июля по пригороду Кривого Рога погибла целая семья, среди жертв – дети. По предварительным данным, для атаки могла быть использована баллистическая ракета северокорейского производства.

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