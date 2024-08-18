Итальянский супертяж брутально избил российского канадца, победив нокаутом. Видео

Известный итальянский боксер Гуидо Вианелло (13-2-1, 11 КО) добыл неожиданную победу над выступающим за Канаду россиянином Арсланбеком Махмудовым (19-2, 18 КО). 10-раундовый поединок в Квебеке завершился досрочно.

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35-летний урожнец Моздока начал бой первым номером, сделав ставку на ударную мощь. В тоже время итальянец демонстрировал отличный темп, атакуя апперкотами.

С середины боя Вианелло почувствовал уверенность в своих действиях, стал работать двойками, поставив оппоненту страшную гематому под глазом.

В 7-м раунде началаось фирменное избиение россиянина. Тот даже коснулся перчаткой канваса, но судья этого не заметил и не стал отсчитывать нокдаун.

В 8-м раунде рефери остановил встречу, присудив победу Гуидо техническим нокаутом.

Как сообщал OBOZ.UA, на этом же вечере бокса в Квебеке знаменитый украинский боксер Сергей Деревянченко (15-6, 10 КО) проиграл непобедимому камерунцу из Франции Кристиану Мбилли (28-0, 23 КО) бой за титул WBC Continental Americas в суперсреднем весе. 10-раундовій бой завершился единогласным решением судей 100-90, 99-91 и 98-92.

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