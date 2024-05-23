На камеру попало, что сделали Кличко и Шевченко после победы Усика над Фьюри. Видео

После победы над Тайсоном Фьюри, поздравить Александра Усика подошли его знаменитые земляки – Владимир Кличко и Андрей Шевченко. Видео запечатлело небольшие диалоги между суперзвездами мирового и украинского спортаа.

"Я горжусь тобой! Благодарю тебя за эту победу. За эту важную победу. Она важна для тебя, а еще более важна для нашей страны. Благодарю тебя. Чемп!" – сказал Владимир Кличко.

Когда Усика начал обнимать Андрей Шевченко Александр сразу предупредил, чтобы тот делал это осторожно из-за травмированной челюсти. "Я понял, понял", - ответил Шева.

Также поздравить абсолютного чемпиона в супертяжелом весе пришла и Ярослава Гресь.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

В тот момент, когда ринг-анонсер Майкл Баффер, объявляя победителя, на английском выкрикнул From Ukaine! ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

Позже Усик показал, как выглядит его лицо после 111 пропущенных ударов в голову от Фьюри. На пресс-конференцию Саша пришел с опозданием из-за посещения врача.

На следующий день стало известно, что Александр пробудет абсолютным чемпионом лишь до 1 июня 2024 года. Международная боксерская федерация (IBF) заберет пояс, так как обязательная защита титула против Филиппа Хрговича просрочена.

Спустя некоторое время стало известно, что судья использовал малоизвестное правило в бою Усик – Фьюри.

20 мая Усик был отстранен от бокса и не сможет проводить какие-либо тренировки и поединки в ближайшие полтора месяца. На видео, которое украинский чемпион записал для всей страны, можно было увидеть многочисленные гематомы и синяки на его лице.

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