'From Ukraine!' Опубликован исторический видео, как Усика объявили первым абсолютным чемпионом в супертяжелом весе

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) не смог сдержать эмоций, когда ринг-анонсер оглашал результат его боя с Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). В тот момент, когда Майкл Баффер на английском выкрикнул "From Ukaine!" ("Из Украины"), у Усика от волнения подкосились ноги.

Александра за руку подхватил Тайсон и сразу поднял ее вверх, как заслуженного победителя.

OBOZ.UA предлагает своим читателям насладиться это историческим моментом.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик в Саудовской Аравии по очкам победил британского обладателя титула WBC и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

Также Александр третий в истории абсолютный чемпион в двух весовых категориях. До этого он владел всеми титулами в крузервейте.

До украинского бойца только Наоя Инуе и Теренс Кроуфорд становились абсолютными чемпионами в двух дивизионах.

Отметим, что гимн Украины собрал овации зала в Эр-Рияде. Зрители на трибунах Kingdom Arena в Эр-Рияде восторженно аплодировали и Александру и нашей стране.

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