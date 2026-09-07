'Партнеры знают, что может сработать': Зеленский провел совещание с переговорной группой по итогам встреч с представителями Трампа

В понедельник, 7 сентября, президент Владимир Зеленский провел совещание с украинской переговорной группой по итогам встреч с представителями президента США Дональда Трампа. Стороны обсудили укрепление ПВО, технологическое сотрудничество и подготовку необходимого Украине зимнего пакета мер.

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Глава государства подчеркнул, что партнеры знают, "что может сработать" для справедливого мира. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

"Совещание с переговорной группой по итогам наших встреч в Киеве с представителями президента Америки. Провели три раунда переговоров", – подчеркнул Зеленский.

Подробности совещания

Президент отметил, что к переговорам также присоединились представители Франции, Великобритании и Германии. Отдельно накануне он провел встречи со спецпосланцами Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером, в ходе которых подвел итоги переговорного дня.

По словам главы государства, среди ключевых тем были укрепление украинской ПВО, технологическое сотрудничество и подготовка зимнего пакета помощи.

"Партнеры знают, что может сработать и что должно сработать именно к зиме. Координируем дальнейшие шаги", – говорится в сообщении.

Вместе с тем Зеленский анонсировал подготовку следующих встреч и взаимодействие, подчеркнув, что "украинские предложения носят конструктивный характер, и так будет всегда".

Что предшествовало

Спецпосланцы президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер в воскресенье, 6 сентября, посетили Украину и провели встречу с Владимиром Зеленским. В своем комментарии Виткофф положительно отозвался о радушном приеме и заявил, что в рамках диалога важно продолжать работу над мирными усилиями.

Кушнер, в свою очередь, добавил, что Трамп считает войну в Украине "очень сложной и комплексной проблемой", для решения которой необходимо договориться не только о прекращении боевых действий, но и о механизмах, способных обеспечить долгосрочный мир.

Он отметил, что переговорный процесс по прекращению войны и достижению соответствующих договоренностей продолжается постоянно, даже в периоды между непосредственными встречами сторон.

По завершении переговоров Зеленский сообщил, что Киев ожидает от США положительного решения по поводу санкционного пакета против России, который инициирует сенатор Линдси Грэм. Украинская сторона также рассчитывает, что документ в ближайшее время будет вынесен на рассмотрение и голосование Сената США.

Как сообщал OBOZ.UA, днем ранее Виткофф и Кушнер встретились в Кремле с российским диктатором Владимиром Путиным. Целью визита стало обсуждение дальнейших шагов по прекращению войны РФ против Украины.

Встреча с Путиным в Кремле длилась три часа и, судя по заявлениям из Москвы, вновь ни к чему не привела. Предполагается, что лидер РФ может пытаться использовать неопытность американских переговорщиков для продвижения выгодных Москве договоренностей.

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