То, что делала жена Усика во время второго боя с Фьюри, попало на видео

На прошедшем реванше между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри внимание зрителей привлекла искренняя поддержка Екатерины Усик. Жена украинского чемпиона находилась в первых рядах и активно переживала за супруга, аплодируя и подбадривая его.

Видео дня

Реакцию Екатерины на то, что происходило в ринге сняла на видео, а затем опубликовала у себя в Instagram Кира Кучеренко. На записи видно, как 35-летняя крымчанка с напряжением следит за каждым движением своего любимого, не скрывая эмоций.

После боя Екатерина поднялась на ринг, чтобы поддержать мужа, независимо от исхода поединка. Видео с умилительной встречей супругов стало вирусным в социальных сетях.

"Если любовь, то только такая", – трогательно подписала небольшой клип автор.

В комментариях подписчики отметили, что голос Кати было слышно даже через гул стадиона. В тоже время некоторые поинтересовались, почему любимую женщину чемпиона нельзя было посадить в первом ряду.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки. Также стало известно, кому отдал победу судья с искусственным интеллектом.

Через несколько часов в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Стоит отметить, что после оглашения победителя Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Комментируя свой успех, украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

На послематчевой пресс-конференции Тайсон Фьюри поразил журналистов своим видом. Его лицо, в которое прилетело более 100 точных ударов от украинца, украшали синяки и ссадины.

Не оставил без внимание реванш Усика и Фьюри и Василий Ломаченко. Кум и друг Александра оставил лаконичное послание в соцсетях.

Результат схватки стал настоящим разочарованием для российских болельщиков, ставивших на британца. Многие из них заранее уверенно прогнозировали успех Цыганского короля, но итог боя оказался для них шокирующим.

На следующий день после боя внимательные болельщики неожиданно нашли его (бой) в украинском мультфильме 1978 года.

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