Такого экономика России не видела уже 25 лет: режим Путина "теряет" золото с рекордной скоростью

Бюджетные проблемы России, связанные с колоссальными расходами на войну в Украине, вынуждают Кремль распродавать свои золотые запасы рекордными темпами. В результате они сократились до минимального уровня за более чем шесть лет.

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Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту ( World Gold Council). В целом Банк России сокращает свои запасы золота уже шестой месяц подряд – чтобы сбалансировать федеральный бюджет, дефицит которого за первое полугодие достиг почти 6 триллионов рублей:

в июне было продано 9,33 тонны (0,3 млн тройских унций);

(0,3 млн тройских унций); всего с начала года – 43,5 тонны (1,4 млн унций).

В результате по состоянию на 1 июля 2026 года золотой запас РФ сократился до 2 283 тонн (73,4 млн унций). Это минимум с февраля 2020 года.

Исторический рекорд распродажи

Нынешний темп распродажи стал рекордным как минимум за последние 25 лет:

2026 год (январь-июнь): продано 43,5 тонны золота.

продано золота. 2002 год (предыдущий рекорд за 6 месяцев): было продано 36,1 тонны .

было продано . "ковидные" 2020-2021 годы: ЦБ продал в 6 раз меньше – всего 7,6 тонны за 10 месяцев.

От продажи драгоценного металла Центробанк РФ мог выручить около $5,6 млрд. По оценкам аналитиков, основная часть металла была реализована российским банкам через биржевой и внебиржевой рынки (объемы сделок с поставкой золота на Мосбирже существенно выросли).

Отмечается, что РФ имеет возможность продавать золото, поскольку после введения санкций около $300 млрд валютных активов ЦБ за рубежом оказались замороженными. Золото же физически хранится на территории страны-агрессора, остается доступным и существенно выросло в цене за последние годы.

При этом OBOZ.UA сообщал, что еще в мае Центробанк РФ планировал начать закупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это означало бы, что впервые с января 2022 года страна-агрессор могла вернуться на валютный рынок в качестве покупателя, но этого так и не произошло.

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