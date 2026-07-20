Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать

В украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 26 июля стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,5-45 грн. Вечером же 20 июля там покупали валюту в среднем по 44,43 грн, а продавали по 44,92 грн. Таким образом, до конца недели не исключается удорожание доллара как в покупке, так и в продаже.

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Такая же ситуация прогнозируется в обменниках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой, стоимость наличной валюты в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 44,5-45 грн. Вечером же 20 июля там:

покупали доллар по 44,24 грн;

продавали – по 44,78 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, отметил банкир, в конце июля ситуация на валютном рынке, вероятнее всего, будет такой же, как и в последние несколько недель. Ведь:

Существенных предпосылок для резких курсовых изменений нет.

Основные валютные показатели должны удержаться в пределах июльских трендов.

"Одним из важнейших признаков стабильности станет минимальная разница между курсами межбанка и наличного рынка. Курсы коммерческих банков, обменников и межбанков будут соразмерными, что будет свидетельствовать об отсутствии ажиотажного спроса на валюту. С начала июля эта разница уже была незначительной, а значит, рынок оставался достаточно сбалансированным", – рассказал Лесовой.

В то же время, отметил он,ежедневные курсовые изменения могут быть разнонаправленными. Т.е., валюта может то дорожать, то дешеветь.

Тем не менее, подчеркнул банкир, такие колебания не следует воспринимать как признак дестабилизации. Ведь, обїясснил он, это "скорее нормальное поведение рынка, реагирующего на спрос, предложение, новости и текущие экономические обстоятельства".

"В течение 20-26 июля валютный рынок, вероятнее всего, сохранит управляемость и относительную стабильность. Текущую ситуацию можно описать как курсовую стабилизацию-затишье, которая способна продолжаться довольно долго, если не возникнут новые существенные военные или экономические потрясения", – резбмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, несмотря на объявление о вводе новой купюры в 2 000 грн, подердать в руках и начать ею рассчитываться украинцы смогут нескоро. По ожиданиям, в обращение ее введут не ранее 4 сентября 2026 года.

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