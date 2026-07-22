Внутри ВСУ

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Внутри ВСУ у нас не одна армия, а две. Первая – это профессиональные военные, которые всю жизнь посвятили службе. Это была нелегкая жизнь. На них держится управленческая машина ВСУ. Они хорошо разбираются в войне, вооружении и, главное, – в военной бюрократии. Без них наша армия была бы повстанческой.

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Друга – це колишні цивільні, багато з яких були успішними в своєму житті. Вони принесли в ЗСУ інновації і технології. Саме завдяки їм ми пройшли колосальну трансформацію і успіх. Без них ми б не отримали переваги, і були б маленькою радянською армією.

Проблема в тому, що перші ненавидять других, бо в них було хороше життя. А другі ненавидять перших, бо вважають їх тупими і відсталими. Феномен Залужного полягав в тому, що йому вдалося об'єднати ці дві сили, що дало нам той успіх, якого ми досягли в 22-23 рр.

Сирський був контрреволюцією перших. Він був плоть від плоті цієї системи, яка ненавиділа все нове. Він реальний військовий геній і можливо найпрофесійніший військовий. Але він як і інші ненавидів нових. Для нього всі це ЧБС, чисельно-бойовий склад, який має виконувати завдання і все. Після його призначення один полковник прямо мені сказав "зараз ми навчимо вас їсти лайно".

Сирський став розколом між цими двома арміями. Як наслідок сотні тисяч СЗЧ, токсичне лідерство і дуже великі втрати. Хоча слід визнати, що ситуацію він так чи інакше втримав. Питання тільки в ціні.

Призначення Драпатого дає знову надію на те, що ці дві сили знову об'єднаються. Він є командиром, який має повагу як у перших, так і в других. І ось це справжня сила нашого війська.