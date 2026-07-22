Экс-министр времен Януковича зарабатывает миллиарды в Украине: связанные с ним чиновники после приговоров за взяточничество обзавелись элитной недвижимостью

Николай Злочевский – министр экологии и природных ресурсов при экс-президенте Викторе Януковиче, сохранил масштабный бизнес в Украине. Его компании переоформлены на двух дочерей: используя лицензии на добычу газа, они зарабатывают ежегодно миллиарды гривен.

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Эти деньги через зарегистрированный на Кипре фонд "Скайфол" поступают семье бывшего министра. При этом, у правоохранительных органов ко Злочевскому вопросов нет: суд закончился соглашением и штрафом, а чиновники, которые ему помогали, получили условный срок и стали владельцами имущества на десятки миллионов гривен.

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Злочевский продолжает зарабатывать десятки миллиардов в Украине

Злочевский сбежал из Украины еще в 2014-м, после Революции Достоинства. Однако, он сохранил контроль над рядом подконтрольных компаний и продолжил заниматься бизнесом. По подсчетам Opendatabot, общий доход украинского бизнеса, оформленного на его дочерей, Карину и Анну Злочевских, в 2025 году составил 21,6 млрд грн. Больше всего заработала компания "Эско-Север": 13,8 млрд грн общего дохода и 2,2 млрд грн – чистой прибыли. С 2021 года чистый доход этой компании возрос в 44 раза (с 50,8 млн грн). "Эско-Север" занимается добычей нефти и газа, разведочным бурением, а также торговлей топливом и газом.

Среди компаний, оформленных на дочерей Злочевского, которые имеют более 100 млн грн годового дохода, следующие:

ООО "Эско-Север"

ООО "Инфокс"

АО "ЗНВКИФ "Скайфол"

ООО "Компания "Технокомсервис"

ООО "Первая украинская газонефтяная компания"

ООО "Системойлинженеринг"

ООО "Надрагаз"

АО "Родолит"

ООО "Геоюнит"

ООО "Пари"

До августа 2020 года владельцем компании был сам Николай Злочевский. Затем это ООО, как и десятки других, он переписал на дочерей, которые живут на Кипре. Также при регистрации использовали иностранный паспорт (в регистрационных данных не указаны отчества Анны и Карины).

Сейчас энергетическая империя Злочевского уже не имеет таких масштабов, как до 2014 года. Но он по-прежнему зарабатывает в Украине миллиарды гривен. Секрет такого успеха – большое количество разрешений на добычу полезных ископаемых (лицензий).

Злочевский, имея административное влияние, еще много лет назад смог построить одну из самых перспективных частных энергетических компаний. При этом, условия предоставления специальных разрешений на добычу полезных ископаемых компаниям экс-министра вызывают много вопросов.

Всего структуры Злочевского получили десятки лицензий. Например, в 2010 году – лицензию на Пролетарское месторождение в Днепропетровской области. По оценке Ассоциации газодобывающих компаний Украины, "Пролетарское" с запасами 1,5 млрд куб. м входит в десятку крупнейших газовых месторождений.

Проблема заключается в том, что официально лицензии выдавались коллегиально, подписей Злочевского на документах нет. Поэтому доказать, что он получал их незаконно, влиял на принятие решений и создавал для своего бизнеса особые условия, сложно.

Поэтому официально к нему нет никаких претензий. Хотя назвать Злочевского чистым перед законом трудно. Несколько лет назад он пытался дать крупнейшую официально задокументированную на тот момент взятку – 6 млн долларов.

За 6 млн долларов он хотел закрыть уголовные дела, к которым причастны его компания Burisma и "Реал Банк". Финансовое учреждение получило в НБУ стабилизационный кредит под залог нефтебазы. Кредит не был возвращен (его сумма составляла 800 млн грн). Однако, когда попытались взыскать залоговое имущество, оказалось, что оно было куплено по цене ниже 3 млн грн.

Деньги должны были получить на тот момент директор НАБУ Артем Сытник и руководитель САП Назар Холодницкий. Но Злочевский пошел на сделку, заплатил штраф в размере 68 тыс. грн и сделал пожертвование ВСУ в размере 660 млн грн. Специализированная антикоррупционная прокуратура решила: взятки экс-министр так и не дал, ущерб не был нанесен, поэтому можно обойтись штрафом и благотворительностью.

Между тем, бизнес семьи расширялся. С 2023 года они занимаются покупкой недвижимости. На родственников Злочевского были куплены здания обанкротившегося банка "Аркада" в центре Киева.

Никакой ответственности не понесли также и соучастники Злочевского

Чиновники, помогавшие Злочевскому договориться о взятке, получили приговоры Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Но ни один из них не сел за решетку.

Например, ВАКС приговорил бывшую главу департамента ГФС Елену Мазурову за пособничество в попытке подкупа. Она заключила сделку со следствием и получила 5 лет условно с испытательным сроком в 2 года.

Помимо Мазуровой, в схеме участвовали заместитель начальника ГУ ГФС Николай Ильяшенко и топ-менеджер Burisma Андрей Кича. Деньги передавали через информатора Евгения Шевченко, фигурантов задержали с поличным. Для ее сообщников такое соглашение стало неожиданностью.

Соглашение Мазуровой со следствием ВАКС утвердил в июне 2021 года. Тогда же супруг бывшей чиновницы Георгий Мазуров купил новенький Mercedes-Benz G 400 2021 года выпуска. Даже сейчас такой автомобиль может стоить около 120 тыс. долларов. На момент покупки машины у Мазурова не было бизнеса – только в течение последних двух лет он открыл "ФОП" бухгалтерского учета и зарегистрировал два ООО с уставным капиталом по 5 тыс. грн.

Тогда же на Мазурова оформили поместье в Конча-Заспе площадью 857,1 кв. м. На территории, судя по снимкам Google Earth, выполнен ландшафтный дизайн, также есть мансарда и несколько террас.

Другой осужденный по делу – Николай Ильяшенко – сейчас может получать сотни тысяч гривен ежемесячно от аренды собственной недвижимости, поэтому безбедная жизнь ему гарантирована, даже если он вообще перестанет работать. Уже после того, как суд освободил его от наказания, на бывшего чиновника оформили ряд помещений и квартир.

Для сравнения: в своей последней декларации (за 2020 год) Ильяшенко указал в собственности два парковочных места, земельный участок и просторную квартиру площадью почти 110 кв. м, которую оформил еще в 2004 году.

Значительно больше имущества было оформлено на его супругу, Татьяну Ильяшенко.

Сейчас на имя бывшего налоговика зарегистрировано 19 (!) объектов недвижимости. Еще в 2023 году его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком в три года. Таким образом, Ильяшенко остается на свободе и с состоянием в десятки миллионов гривен.

В 2024 году на основании договора дарения на его имя оформили два помещения общей площадью около 216 кв. м в ЖК "Корона" на Позняках. Буквально через месяц на его имя оформили трехкомнатную квартиру в ЖК "Metropole", а также – целых 12 парковочных мест в этом же ЖК.

Кроме того, в подземном переходе на Майдане Независимости на него зарегистрировано помещение общей площадью 221,7 кв. м (также на основании договора дарения).

Таким образом, фактически безнаказанными остались не только Злочевский, но и его соратники. Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].