Угрожают депортацией: в ISW рассказали, как Россия пытается пополнить свои войска

Россия продолжает искать источники восполнения потерь своей армии в войне против Украины. В частности, Москва продолжает усиливать давление на мигрантов, приехавших в Россию.

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Их заставляют подписывать контракты, угрожая депортацией и запугивая перспективой уголовного преследования. О российском "ноу-хау" рассказали в Институте изучения войны (ISW).

"Мясной штурм" – или депортация

Давление на мигрантов в РФ сейчас осуществляется на уровне федеральных властей: в Государственной Думе РФ создали законодательные предпосылки для принуждения иностранцев к военной службе под угрозой депортации.

21 июля российские депутаты расширили перечень правонарушений, за которые российские власти могут депортировать мигрантов с территории РФ.

В этот перечень включили "дискредитацию вооруженных сил РФ", участие в несанкционированных протестах, публичные призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность России, нарушение чрезвычайного положения, режима контртеррористической операции или военного положения, а также неповиновение российским правоохранительным органам.

Эти законодательные изменения, как убеждены аналитики, приняты с прицелом на будущее – причем очень близкое.

"Российские власти, вероятно, будут стремиться задерживать большое количество мигрантов за любое неповиновение или критику, чтобы заставить их подписать контракты на военную службу на фоне снижения уровня набора в России", – так в ISW объяснили замысел Кремля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ISW отметили, что Россия в июле запустила по Украине больше баллистических ракет, чем производит за месяц. Аналитики уверены, что враг истощает свои арсеналы, пытаясь воспользоваться дефицитом противоракетной обороны в Украине.

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