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Ломаченко 7 словами на русском языке отреагировал на результат боя Усик – Фьюри. Фотофакт

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
10,5 т.
Ломаченко 7 словами на русском языке отреагировал на результат боя Усик – Фьюри. Фотофакт

После победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри его друг и кум Василий Ломаченко лаконично прокомментировал результат на русском языке. Он написал в своих соцсетях: "Слава Богу! Легенда! Без вопросов! Мир Всем", выразив восхищение достижением соотечественника и подчеркнув его статус легенды бокса.

Видео дня

Бой, который стал одним из самых ожидаемых событий года, прошел всю дистанцию в 12 раундов и завершился в пользу Усика. Крымчанин продемонстрировал невероятную точность и технику, благодаря чему удержал чемпионские титулы. 

Ломаченко 7 словами на русском языке отреагировал на результат боя Усик – Фьюри. Фотофакт

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Ломаченко 7 словами на русском языке отреагировал на результат боя Усик – Фьюри. Фотофакт

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки.

Ломаченко 7 словами на русском языке отреагировал на результат боя Усик – Фьюри. Фотофакт

Также в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Ломаченко 7 словами на русском языке отреагировал на результат боя Усик – Фьюри. Фотофакт

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Ломаченко 7 словами на русском языке отреагировал на результат боя Усик – Фьюри. Фотофакт

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

Ломаченко 7 словами на русском языке отреагировал на результат боя Усик – Фьюри. Фотофакт

Позже появились фотографии, что случилось с лицом Фьюри после пропущенных 100 ударов от украинского супертяжа.

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