Ломаченко 7 словами на русском языке отреагировал на результат боя Усик – Фьюри. Фотофакт

После победы Александра Усика над Тайсоном Фьюри его друг и кум Василий Ломаченко лаконично прокомментировал результат на русском языке. Он написал в своих соцсетях: "Слава Богу! Легенда! Без вопросов! Мир Всем", выразив восхищение достижением соотечественника и подчеркнув его статус легенды бокса.

Видео дня

Бой, который стал одним из самых ожидаемых событий года, прошел всю дистанцию в 12 раундов и завершился в пользу Усика. Крымчанин продемонстрировал невероятную точность и технику, благодаря чему удержал чемпионские титулы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, на ринге в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Сразу после окончания схватки было опубликованы впечатляющая статистика ударов и судейские записки.

Также в сеть выложили лучшие моменты поединка на видео.

Стоит отметить, что после оглашения победителя, Усик поднял над собой уникальный артефакт.

Комментируя свой успех украинский чемпион посвятил его всем матерям нашей страны.

Позже появились фотографии, что случилось с лицом Фьюри после пропущенных 100 ударов от украинского супертяжа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

