Возвращаюсь к теме "У хорошего польского народа – просто плохой президент".

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Далее текст на языке оригинала.

В Польщі в першій половині липня чергове соцопитування провів тамтешній Центр вивчення громадської думки CBOS.

Так от, президентові Каролю Навроцькому довіру висловили 55% респондентів, а проєвропейському прем’єр-міністрові Дональду Туску, навпаки, 53% поляків не довіряють!

Принагідно – ще з останніх повідомлень із Польщі:

невідомий двічі з інтервалом 40 хвилин стріляв у вікно квартири, де мешкають українці,

причому поліція з’явилася лише через дві години та й тільки після того, як власник квартири опублікував інформацію про подію, бо просто двох дзвінків для цього не вистачило – незважаючи на повторний постріл;

в польському Плоцьку дорослий чоловік вдарив долонею 15-річного українця за те, що він і його подруга – теж українка – розмовляли украінською в автобусі, й виштовхав обох дітей;

поліція польського міста Легниця розслідує напад на двох 13-річних біженок з України (за попередніми даними, невідома жінка напала на дівчат через те, що вони розмовляли українською).

Звичайний ПОЛЬШИЗМ.

І це все – незважаючи на те, що, приміром, 21 липня по всій Польщі було оголошено учбову повітряну тривогу: сирени лунали від 07:00 до вечора – у такий спосіб країну готують до ймовірних загроз.

Але ж Україну все одно не цінують, бо чогось вартою вважають лише свою допомогу – коли їм НАТО за неї надає рівно вдесятеро більше (бо інакше – краще спалять, аби не віддати)!

Тож отакі в нас сусідки ("братні сестри") – що праворуч, що ліворуч: в однієї – в орла дві голови без мізків, в іншої – одна (біла)…