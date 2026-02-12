'Украина не проиграет': Зеленский предпочел бы не заключать никакого соглашения, чем заставить свой народ согласиться на плохое

С россиянами лучше не заключать никаких договоренностей, чем заключить плохие. Президент Владимир Зеленский заявил, что не согласится на соглашение на унизительных условиях.

Об этом он сказал в интервью Саймону Шустеру для The Atlantic. Журналист, не называя имен, утверждает, что "некоторые члены близкого окружения" президента обеспокоены, что окно для подписания соглашения якобы закрывается.

"Но Зеленский сказал мне, что он предпочел бы вообще не заключить никакого соглашения, чем заставить свой народ согласиться на плохое", – пересказал Шустер слова главы государства.

Зеленский подчеркнул: если это потребуется для достойного и длительного мира, страна готова продолжать борьбу. Оценивая ситуацию на поле боя по просьбе журналиста, он заверил: "Украина не проигрывает".

В своем материале автор отметил, что Силам обороны действительно удалось замедлить продвижение россиян на многих участках фронта, на других – полностью остановить. Для этого воины использовали армию беспилотников, "чтобы помочь закрыть пробелы в своих пехотных линиях". Почти два года захватчики потратили, пытаясь захватить шахтерский город Покровск, железнодорожный узел с довоенным населением всего около 60 000 человек. Но им до сих пор не удалось взять его под полный контроль. По украинским оценкам, каждый квадратный километр, который оккупирует Россия, стоит ее армии более 100 солдат (погибших и тяжело раненых). Среднемесячные потери ВС РФ достигают 35 000 единиц живой силы.

"Зеленский постоянно повторял в нашем интервью, что не согласится на соглашение на унизительных условиях. Некоторые из его людей могут считать его упрямство сумасшедшим, но другие одобряют, утверждая, что оно отражает стойкость нации в целом. "Мы спешим прекратить войну", – сказал он. Но это не то же самое, подчеркнул он, что спешить заключить сделку, какими бы ни были ее условия", – говорится в статье.

Шустер отметил, что переговорная команда рассматривает вариант проведения референдума в Украине по мирному плану уже весной 2026 года. Голосование на референдуме можно было бы совместить с президентскими выборами.

Зеленский сказал, что его устроит такой подход, поскольку это поможет увеличить явку избирателей и усложнит для россиян сомнение в результатах. Но опять же, это должно быть правильное соглашение.

"Я не думаю, что нам следует выставлять плохое соглашение на референдум", – поделился позицией глава государства. Также он заявил, что идея проведения выборов еще до завершения полномасштабной войны принадлежала россиянам, "потому что они хотят избавиться от меня".

Несмотря на риск потерять внимание президента США Дональда Трампа как посредника, Зеленский заверил, что он твердо будет стоять на своем основном требовании: первым шагом к миру должна быть гарантия от Америки и Европы, что после прекращения огня они будут защищать Украину от любого повторного нападения со стороны РФ.

"В противном случае прекращение огня будет казаться многим украинцам ничтожным, лишь давая России шанс подготовиться к очередному вторжению", – заявил журналист.

