Посольство Украины приняло меры: в Израиле отменили выступление российского космонавта

В израильской Нетании, городе-побратиме украинского Днепра, пытались организовать публичное мероприятие с российским космонавтом Федором Юрчихиным. После обращения посла нашей страны Евгения Корнийчука выступление россиянина было отменено.

Об этом 12 февраля сообщила пресс-служба Посольства Украины в Государстве Израиль. Дипломаты на своей странице в Facebook отметили: они внимательно будут следить за ситуацией, чтобы убедиться, что мероприятие (запланированное на вторник, 17 января) действительно не состоится.

Подробности скандала

Космонавт из РФ должен был выступить с бесплатной лекцией (на русском языке с переводом на иврит) в городском Планетарии. Мероприятие, судя по его афише, организовывалось при поддержке мэрии Нетании, Израильского космического агентства ISA, Министерства наук и технологий.

При этом Юрчихин открыто подыгрывает российской пропаганде. Он является доверенным лицом кремлевского диктатора Владимира Путина, а в 2024 году незаконно посещал оккупированный государством-агрессором украинский Мелитополь.

"Посольство приняло меры с целью отмены выступления пропагандиста", – сообщила пресс-служба.

Корнийчук лично написал письмо новоизбранному главе города Нетания Ави Салами. Он поздравил мэра с избранием на должность, подтвердил готовность максимально способствовать конструктивному сотрудничеству между украинскими городами и муниципалитетом Нетании, а также обратил внимание на запланированное мероприятие с участием Юрчихина.

Корнийчук напомнил, что посещение временно оккупированных территорий без согласования с украинской стороной является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности нашего государства. В связи с этим посольство призвало мэрию пересмотреть целесообразность проведения публичной лекции.

"По имеющейся информации, выступление Юрчихина было отменено. Посольство искренне благодарно проукраинской общине Израиля и в частности Israeli Friends of Ukraine за огромную работу", – заявили дипломаты.

Отметим, что активисты вышеупомянутой организации Israeli Friends of Ukraine перед этим организовали кампанию, чтобы помешать выступлению россиянина. Они призвали представителей местной власти не предоставлять площадку для пропаганды страны-агрессора.

Как писал OBOZ.UA, ранее в столице Бельгии Брюсселе планировали показать пропагандистский "документальный" фильм Carnet de Russie. Мероприятие не состоялось в соответствии с решением муниципальных органов города, которые пошли на сотрудничество с украинским посольством.

