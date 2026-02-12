Yaryna Klyuchkovska нагадала абсолютно геніальну аналогію кейса Владислава Гераскевича з кейсом Коліна Каперніка, американського гравця в американський футбол, який ставав на коліно в час виконання американського гімну, чим створював нереальний батхерт для тисяч людей.

Компанія Nike вирішила піти на ризик і використати цю енергію у своїй кампанії. Я показував цей кейс на своїх парах у Національний університет "Києво-Могилянська академія" на курсі по кризовим комунікаціям.

Кейс був унікальний тим, що я завжди вчив, що бренд ніколи не воює. Він задовольняє потреби своїх споживачів. Я показував цей кейс тому, що в ньому бренд свідомо пішов на війну, очікуючи спротиву (кросівки бренду стали спалювати по всім штатам США), і йшов на цю війну. щоб виграти непорівнювано більший приз - історію!

Я, коли передивляюся це відео, майде оргазмую від нашарованості сенсів, які в нього закладено.

Ми маємо зараз унікальну самопожертву одного спортсмена, яка може стати історичним поворотом.

Щодо Бубки та інших членів МОК я невдовзі підготую пару розслідувань. Мінспорту не слід марати об це руки.

Але, Ярина тонко і влучно вловила ті можливості, які відкриває даний кейс. От що б я зробив:

Треба вийти на бренди, які готові піти на війну проти МОК, в обмін на потенційні екстра прибутки від того, що Гераскевич носитиме їх аксесуари чи одяг. Нам потрібні компанії-бунтарі, які побачать комерційну вигоду у нашій інфовійні. Треба негайно діджиталізувати кейс попри будь-що...

Всесвітня гра Roblox реалізувала на своїй платформі Olympic World (https://www.roblox.com/games/16017695597/Olympic-World).

Треба негайно домовитися з компанією про створення і просування скінів Гераскевича і шолома всередині гри. Якщо вони не погодяться - піти у спільноти програмування Роблокса, і зробити мережеве просування.

Діджиталізувати образи загиблих олімпійців. Так, це важке питання і не можна допускати цинізму. Але їх пам'ять вшановувати можна по різному. Є простір для дискусії. Комерціалізувати історію з шоломом. Мерч має бути скрізь. Масштабувати покриття. Гераскевич має стати відкритим кодом, який зможуть використати усі бажаючі. Для цього, необхідно недопустити будь-яких директив з боку мінспорту чи НОК, чи федерацій. Натомість - запросити лекторів та експертів, які б могли попрацювати з федераціями, пояснюючи тренерам і спортсменам тактику поведінки у комунікаційному просторі. Хіба що, це треба синхроніувати з Мінспорту.

Це - чорний лебідь.

Ми можемо на ньому ще нормально політати, якщо не замикатися на доведенні неправоти МОК, а переписати світові правила існування олімпійського спорту.

В тому і є різниця рефлексивного підходу і підходу протидійчиків. Протидійчики намагаються виграти в існуючій рамці правил. Укробуддисти - змінюють правила під себе.