'Может шокировать': экс-чемпион мира назвал слабое место Усика в реванше с Дюбуа

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч выразил уверенность в том, Даниель Дюбуа (22-2, 21 КО) может победить Александра Усика (23-0, 14 КО) в бою 19 июля. Британец отметил, что его соотечественник определенно не будет фаворитом в противостоянии, но имеет все шансы "шокировать мир".

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Об этом Фроч заявил в интервью порталу pokerstrategy.com. По словам бывшего боксера, против Усика играет огромная разница в возрасте, так как с годами супертяжи становятся медленнее, а Дюбуа обладает мощью и находится в самом соку с точки зрения физических данных.

"Может ли Дюбуа шокировать мир? Да. Может, потому что Усику 38. Время никого не жалеет, как говорится. Это захватывающий бой, очень хороший бой. Определенно мы должны назва Усика фаворитом, но это бой, который Даниель Дюбуа определенно может выиграть. Я бы дал Усику преимущество в процентах 55/45. Если Дюбуа начнет попадать, то будет на него давить. У Усика есть превосходные боксерские навыки – джеб и скорость движений. Но сможет ли он делать это сейчас в течение 12 раундов в 38 лет? Вероятно, нет", – сказал Дюбуа.

Александр и Даниель подерутся 19 июля в Лондоне. Боксеры уже успели провести дуэль взглядов на стадионе "Уэмбли", во время которой Дюбуа толкнул Усика. Наш соотечественник отреагировал на эту провокацию. А перед пресс-конференцией украинец совершил неожиданный поступок.

До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. Скандальной получилась пятая трехминутка. Тогда Дюбуа нанес удар Усику в живот, и тот оказался на канвасе. Рефери признал это ударом ниже пояса и дал украинцу прийти в себя.

Это вызвало негодование в команде британца. Фрэнк Уоррен подал апелляцию на результат поединка, но она была отклонена. Статистика боя продемонстрировала тотальное доминирование Усика.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик рассказал о том, с кем собирается провести свой последний бой на профессиональном ринге. Также стало известно, что ждет украинца после реванша с Даниелем Дюбуа. В свою очередь, сам британец указал на особенность украинцев.

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