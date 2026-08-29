Порошенко в День памяти погибших защитников: лучшее почтение павшим — сильная Украина, за которую они сражались

Петр Порошенко в День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны, отмечает, что лучшим способом почтить их подвиг станет построение сильной Украины.

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"За каждым украинским городом, который выстоял. За каждым флагом, развевающимся над освобожденными территориями. За каждым нашим днём — жизнь и подвиг людей, которые ушли на фронт и не вернулись. Они верили, что каждый город и село можно отстроить и вернуть туда украинский флаг", — пишет Порошенко в соцсетях.

"Сегодня мы склоняем головы перед защитниками и защитницами, отдавшими свою жизнь за Украину. Среди них — мои друзья, побратимы, члены нашей команды. Глеб Бабич. Олег Барна. Александр Логвин. Дмитрий Лысенко. Сергей Иконников. Андрей Парубий. У каждого из них была своя история, своя семья, свои мечты и планы. Но всех объединило одно: в решающий момент они встали на защиту Украины. И заплатили за это самую высокую цену", — напомнил пятый президент.

"Я помню их не только как воинов. Я помню их живыми — с их характером, юмором, принципами, убеждениями. Трудно найти человека, который не потерял бы кого-то в этой проклятой войне… Именно поэтому сегодняшний день — не только о скорби. Он об ответственности перед теми, кто погиб. И пока продолжается война, мы должны делать всё возможное, чтобы у украинского воина было всё необходимое для победы: оружие, техника, дроны, средства связи, защита и поддержка. Лучшая дань уважения павшим — сильная Украина, которую они защищали. Вечная память всем защитникам и защитницам Украины, отдавших жизнь за наше государство!", — пишет Петр Порошенко.