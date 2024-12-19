'Картина абсолютно ясна': российский экс-чемпион мира назвал результат реванша Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира Григорий Дрозд выразил уверенность в том, что Александр Усик (22-0, 14 КО) вновь победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). По мнению россиянина, реванш боксеров 21 декабря будет проходить по сценарию первого боя, когда украинец работал первым номером.

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Такое мнение Дрозд озвучил в интервью пропагандистскому телеканалу Russia Today. Экс-обладатель пояса Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе отметил, что на стороне Усика обязательно сыграет лучшая физическая готовность и он защитит свои титулы решением судей.

"Для меня картина абсолютно ясна: обладатель трех поясов будет оказывать давление и угрожать, прибавлять от раунда к раунду, а претендент – периодически взрываться и постепенно проседать физически. Думаю, судьи вновь отдадут предпочтение Усику", – сказал Дрозд.

Ранее легендарный Костя Цзю дал свой прогноз на второй бой Усика против Фьюри. В свою очередь британец сделал категоричное заявление о предстоящем поединке, в проведение которого было внесено историческое правило.

17 декабря прошла официальная церемония прибытия соперников в Эр-Рияд, во время которой украинец поразил своим внешним видом. Также он забрался в кабину самолета и наблюдал за Тайсоном.

Также наш соотечественник объявил о намерении покинуть супертяжелый вес. Он ответил на вопрос, собирается ли заканчивать карьеру после реванша с Фьюри.

1 декабря был представлен эпичный проморолик реванша Усика и Фьюри. Его уже назвали позором американских боксерских компаний.

До этого стало известно, что Тайсон хочет устроить трилогию с Александром, чтобы войти в историю бокса. Также британец обвинил украинца в срыве сроков проведения реванша.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри оскорбительно высказался в адрес Александра Усика и вызвал его на третий бой. Британская журналистка Шарлотта Дейли довела украинца до слез письмом от воина ВСУ.

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