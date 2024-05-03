'Из-за разгильдяйской школы': российский экс-чемпион дал прогноз на бой Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4-1, 29 КО) назвал Александра Усика (21-0, 14 КО) фаворитом боя с Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО). Крашер, как называют 40-летнего россиянина, отметил, что украинский боксер более мастеровитый, однако британец получил выгоду из-за переноса поединка.

Об этом Ковалев заявил в интервью YouTube-каналу "Ушатайка", пишет пропагандистское издание "Спорт-Экспресс". Он отметил, что тренировки Усика производят сильное впечатление, но при этом Фьюри превосходит украинца в габаритах и проповедует очень неудобный стиль.

"Для Фьюри, может быть, эта пауза даже плюсом будет, что он испытал вот этот момент. Бой неоднозначный и интригующий, здесь не могу дать четких прогнозов. Шансы? Наверное, 60 на 40 в сторону Сани все-таки. Саня все-таки именно в боксе хитрый, находчивый, ловкий. Он не дышит под водой четыре минуты плюс! Человек-амфибия, короче. Я видел, как он тренируется. Но Фьюри своими габаритами может быть неудобен для Усика. Из-за вот этих габаритов, из-за вот этой вот разгильдяйской школы, что ли, вот этим он неудобен, поэтому Сане, может быть, будет трудно подобрать к нему ключик. В этом и интрига, интересно", – сказал Ковалев.

На минувшей неделе был назван транслятор боя Усик – Фьюри в Украине и определена стоимость показа. Свой прогноз на поединок сделал бывший чемпион мира Энди Руис (35-2, 22 КО). Также поделился ожиданиями от дуэли спарринг-партнер двух соперников Джордан Томпсон (15-1, 12 КО).

Также появились новые детали проведения двух боев Усика и Фьюри, включая реванш в октябре нынешнего года. Сам Тайсон уже подтвердил, что не намерен отказываться от поединка №2 против украинца. В команде Александра также назвали боксера, который заменит британца в случае отказа того выходить на ринг 18 мая.

Бывший двукратный чемпион мира Энтони Джошуа (28-3, 25 КО) вновь дал прогноз на поединок Усика и Фьюри. Кроме того, бой оценил бывший соперник украинца Тони Белью. А россиянин Артур Бетербиев (21-0, 21 КО) назвал слабое место Александра.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Александра Усика Эгис Климас категорично ответил на вопрос о срыве боя с Тайсоном Фьюри 18 мая. Также стала известна реакция Папы Римского на поединок украинца и британца.

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