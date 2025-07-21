'Из-за политической позиции': в России нелепо принизили достижения Усика в истории бокса

Российские боксерские эксперты после победы Александра Усика (24-0, 15 КО) над Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) начали пытаться принизить успехи нашего соотечественника. В частности, представители страны-агрессорки раскритиковали нашего соотечественника за то, что он выступает против агрессии РФ.

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В интервью MMA.Metaratings.ru бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд отметил, что Усик хоть и входит в число лучших на сегодняшний день боксеров на планете, но в историческом плане якобы не является топом.

"Сейчас Усик – лучший тяжеловес в мире, без вопросов. Он перебил всех, кто был. Но нельзя назвать его лучшим тяжеловесом в истории. Он будет сильно уступать и Мухаммеду Али, и Джо Луису, и Ленноксу Льюису", – сказал Дрозд.

В свою очередь известный российский тренер Эдуард Кравцов отметил, что Усик явно входит в пятерку величайших супертяжей, но не может сравниться с легендами.

"Усик сейчас входит в пятерку лучших тяжеловесов мира в истории, если брать всех. Не испытываю эмпатии к Усику из-за его политической позиции, но Александр заслуживает быть в топ-5. История не позволит Усику стать самым великим тяжеловесом, потому что не только спортивная составляющая играет роль, а еще и наследие то, что люди оставили после себя", – отметил Кравцов.

Напомним, наш соотечественник нокаутировал британца в пятом раунде боя. После поединка была опубликована статистика ударов соперников, а также судейские записки.

В России по традиции решили приписать себе чужие победы и назвали Усика своим. В свою очередь ветеран бокса Дерек Чисора (36-13, 23 КО) попросил Александра больше не драться с британцами.

Кроме того, легендарный Леннокс Льюис оценил победу нашего соотечественника. А в соцсетях эмоционально отреагировали на триумф Усика в бою с Дюбуа.

Как сообщал OBOZ.UA, на видео попала реакция Катерины Усик на нокаут в бою между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. А британский супертяж Тайсон Фьюри отметился неожиданной реакцию на украинский флаг перед поединком в Лондоне.

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