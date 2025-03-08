Где смотреть футбол Украина – Бельгия. Расписание трансляций плей-офф Лиги наций

Сборная Украины по футболу в четверг, 20 марта, проведет свой первый поединок двухматчего противостояния против Бельгии за право выступить в элитном дивизионе будущего розыгрыша Лиги наций. Номинально домашняя встреча состоится на стадионе "Нуэва-Кондомина" в испанской Мурсии.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Бельгия. Начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

Прямая трансляция будет доступна на медиасервисе MEGOGO, на канале "Megogo Футбол 1",

Параллельно показ поединка будет осуществляться на региональных телеканалах "Суспильного" (например, "Суспильне Киев", "Суспильне Полтава и др.) в цифровом эфире Т2, кабельных сетях и IPTV (кроме OTT).

Напомним, что в своей истории Украина и Бельгия встречались лишь один раз на Евро-2024. Встреча 26 июня на "Штутгарт Арене" в Германии завершилась со счетом 0:0.

Отметим, что букмекеры не верят в успех нашей команды.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров уже определился со списком футболистов, которые будут готовиться к противостоянию с бельгийцами. Наставник "сине-желтых" вызвал 25 исполнителей, а еще шесть игроков попали в резервный список.

19 ноября прошлого года "желто-синие" победили команду Албании в 6-м туре Лиги наций и заняли итоговое второе место в первой группе Лиги B.

Напомним, что сборная Украины неудачно стартовала в новом розыгрыше Лиги наций. Наша команда проиграла Албании, а затем уступила Чехии.

11 октября наши футболисты в третьем туре в непростом матче минимально обыграли лидера квартета группы В1 команду Грузии. При этом встреча прерывалась на 8 минут из-за проблем с электричеством на стадионе в Познани.

14 октября в 4-м туре Украина сыграла вничью с Чехией. 16 ноября 2024-го украинская сборная упустила победу над Грузией (1:1), чем серьезно осложнила себе выход в элитный дивизион.

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